هينور بشرتك.. ماسك ميبو والنشا السحري لتبييض الوجه وشد التجاعيد وازالة البقع الداكنة في دقائق

كريم ميبو والنشا للتفتيح الفوري للبشرة وإزالة التجاعيد والتصبغات من أكثر الكريمات التي يتم إعدادها للحصول على التفتيح الرهيب والسريع،فمن أول استعمال ستحصلين على تفتيح فوري وسريع لأي منطقة بالجسم وستحصلين على بشرة ناصعة كبياض الثلج، لا تعاني من أي بقع داكنة أو تصبغات فهوة بمثابة معجزة بين يديك لجعل بشرتك شبابية مرة أخرى من خلال التخلص بشكل كامل من التجاعيد والخطوط التعبيرية الرفيعة، فقط تابعي السطور التالية لتوضيح طريقة تحضيره بالمنزل والتعرف على المكونات اللازمة لتحضيره، مع الإشارة لبعض الملاحظات الهامة الواجب مراعاتها عند استخدام الكريم.

كريم ميبو والنشا للتفتيح الفوري للبشرة

فيما يلي المكونات اللازمة لتحضير الكريم وهي من الأساسيات في أي بيت:

ثلاث ملاعق من النشا.

ملعقة من الزبادي.

ملعقتان من كريم ميبو.

نصف ليمونة.

ماء ورد

طريقة تحضير كريم ميبو و النشا للتفتيح السريع

خطوات تحضيره غاية في البساطة حيث يتم خلط الكريم مع النشا في البداية.

ثم يتم إضافة الليمون مع الزبادي مع التقليب بشكل تدريجي.

يتم إضافة ماء الورد مع الاستمرار في التقليب حتى الحصول على قوام كريمي.

طريقة استخدام كريم ميبو والنشا

طريقة استخدام كريم ميبو والنشا في البداية يجب تجربة جزء من الكريم السابق تحضيره على منطقة صغيرة من الجلد مع الملاحظة في حال تهيج الجلد ( فهو بمثابة اختبار لحساسية الجلد).

يتم تنظيف المنطقة المراد تفتيحها جيداً باستخدام الماء الفاتر.

نقوم بتوزيع الكريم على المنطقة المراد تفتيحها سواء بالبشرة أو الجسم.

الانتظار حتى مرور ربع ساعة تقريباً وحتى نصف ساعة.

بعد مرور المدة المذكورة يتم غسل المنطقة بواسطة الماء البارد.

عليكي إعادة الخطوات السابقة خلال الأسبوع مرة على الأقل للحصول على نتائج مرضية.

نصائح يجب اتباعها عند استخدام كريم ميبو والنشا