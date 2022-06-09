اصنعي الفلافل البيتي بمنتهي اللذاذة والقرمشة ورائحتها شهية تفتح النفس أحلى من المطاعم

الفلافل البيتي ، من أشهر وأجمل الأكلات العربية التي يتم تحضيرها في البيت بكل سهول بدل من شرائها من الخارج بأسعار غالية الثمن ولا نضمن نظافتها، وهى من الأكلات الشعبية المشهور وكثير من الناس يفضلون تناولها بكثرة بجانب الخبز البلدي والسلطة الخضراء الجميلة، وهى تتميز بطعمها ورائحتها الجميلة التي تجذب الكثير من الناس، ويطلق عليها العديد من الأسماء مثل الطعمية في مصر، والفلافل في المملكة العربية السعودية، والعوامة في البلاد العربية، وكباب الغلابة في مصر وكثير من الناس يفضلون تناولها بكثرة على وجبة الإفطار، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الفلافل البيتي المقرمشة بطعم ورائحة المطاعم بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل الفلافل البيتي المقرمشة

تتكون من بعض المكونات البسيطة وهي سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

نصف كوب من الحمص.

بصلة كبيرة.

4 فصوص من الثوم.

كوب من البقدونس والكزبرة الخضراء المفرومة.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الحب.

ملعقة صغيرة من الملح.

مقدار ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع كوب من الماء.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل الفلافل البيتي المقرمشة بكل سهولة وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به الحمص ونضيف إليه 2 لتر من الماء البارد ونتركه ليلة كاملة حتى يصبح منفوخ. نصفي الحمص جيداً، ثم نحضر الكبة الكهربائية ونضع بها الحمص، والبصلة، والثوم، والكزبرة الخضراء، والبقدونس ونخفق جيداً حتى يصبح الخليط ناعم. نحضر وعاء ونضع وعاء ونضع به الخليط ثم نضيف الملح، والكزبرة الحب، والكمون والبيكنج بودر ونقلبهم مع الخليط جيداً. ثم نقوم بإضافة الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة سهلة التشكيل، نتركها جانباً لمدة 5 دقائق. بعد ذلك نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع به كمية مناسبة من الزيت ونتركها حتى تسخن جيداً، ثم نشكل عجينة الطعمية على شكل أقراص متوسطة الحجم ونضع في الزيت حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل. نحضر طبق التقديم ونضع عليه الفلافل ونضعها على المائدة بجوار الخبز المصري والسلطة الخضراء وبألف صحة وهنا.

نصائح عند عمل الفلافل البيتي بالمنزل

توجد بعض النصائح البسيطة عند عمل الطعمية سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-