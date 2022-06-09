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بوتوكس طبيعي بالنشا والخميرة، تحتوى الخميرة على العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة التي لها أهمية كبيرة فى تغذية البشرة وعلاج الكثير من مشاكل الوجه التي تقابل العديد من الفتيات وأصبحت حل عصري لاستخدامها فى نفخ وتسمين الوجه بديلا عن الجراحات أو استخدام التقنيات الحديثة مثل الحقن بالبوتوكس وغيره، حيث أنها تعمل على تحفيز إنتاج الكولاجين بالوجه مما يكافح ظهور علامات الشيخوخة وتقدم العمر وتمنح الوجه توريدا خفيفا بشكل طبيعي وجذاب، إلى جانب فوائد الخميرة المعروفة فى القضاء على حب الشباب وتوحيد لون البشرة وتهدئة وتلطيف الالتهابات بها وغيرها من الحلول الفعالة، ومن أجل استخدام الخميرة فى نفخ الوجه والخدود بشكل طبيعي فى المنزل تتبعي خلطة الخميرة والنشا التي سوف نقدمها فى الآتي لتمنحك وجه مشدود وممتلئ فى غضون أسابيع قليلة. وصفة الخميرة والنشا لتسمين الوجه المكونات: ملعقة خميرة فورية.

ملعقة ماء ورد.

ملعقة نشا.

ملعقة جل صبار. طريقة التحضير والاستخدام اخلطي جميع المكونات فى وعاء مع تقليبها جيدا حتى يصبح قوامها مثل المعجون.

اتركي الخليط جانبا فى مكان دافئ لمدة 10 دقائق لكى تنشط الخميرة وتتفاعل.

عند الاستخدام وزعي طبقة من الخليط على الوجه واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم يتم شطفه بالماء البارد.

كرري تلك الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا لتحصلي على نتائج فعالة فى أسرع وقت. ماسك الخميرة لتغذية البشرة الجافة قومى بخلط ملعقة من العسل مع ملعقة من الطحين و20 جرام من مسحوق الخميرة.

امزجي المكونات جيدا ثم ضعي الخليط على الوجه لمدة 20 دقيقة ثم يشطف بالماء البارد.

فهو يساعد على تغذية البشرة ومنحها النضارة واللمعان والإشراقة الدائمة للوجه والخدود. ماسك الخميرة لتغذية البشرة العادية اخلطي مسحوق الخميرة مع ملعقة كبيرة من دقيق الأرز وملعقة من الماء الدافئ.

اتركي الخليط فى مكان دافئ لمدة ساعة لكى تنشط الخميرة وتتفاعل.

وزعي الخليط على الوجه واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم يتم شطفه بالماء الفاتر.

مع الاستمرار على استخدام هذه الوصفة سوف تلاحظين امتلاء الوجه وتسمين الخدود وكذلك التخلص من أي بقع أو تجاعيد نهائياً. عمر شويل - جدة فيلر وبوتوكس طبيعي.. أفضل كريم لتفتيح البشرة وتسمين الخدود بالنشا والخميرة - ثقفني

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