بدون فرن حضري الخبز البلدي المنفوخ ألذ بكثير من خبز الأفران

الخبز البلدي ، من أكثر أنواع الخبز انتشار ونجد إقبالا كثير عليه في العديد من المخابز والأفران يمتاز بقوام هش ومنفوخ، يقدم بجانب العديد من الأكلات مثل البامية والملوخية والعديد من الأكلات الأخرى ويشتهر عمله في مصر، ويعد من ألذ أنواع الخبز يتم تحضيره من خليط من الدقيق الأبيض والدقيق الأسمر وتعتبر مكوناته من أبسط ما يكون ومكوناته سهلة في تحضيرها ويتميز بطريقة تحضير وطريقة تشكيل سهلة جداً، كما أنه يتم تسويته بكل سهولة وبساطة وخلال دقائق باستخدام المقلاة أو الطاسة دون الحاجة إلي استخدام الفرن، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الخبز البلدي المنفوخ بطريقة سهلة وسريعة.

مكونات عمل الخبز البلدي بالمنزل

يتكون الخبز من مكونات سهلة جداً وغير مكلفة وهي كما يلي:ـ

2 كوب من الدقيق الأبيض.

2 كوب من الدقيق الأسمر.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الخميرة الطرية أو الفورية.

ملعقة صغيرة من السكر.

ماء دافئ للعجن.

طريقة التحضير

يتم تحضير الخبز البلدي بطريقة سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

أولا نقوم بإذابة الخميرة وملعقة السكر في كوب من الماء الدافئ، ثم تغطي وتترك جانباً لمدة خمس دقائق حتى تتفاعل الخميرة. ثم بعد ذلك نقوم بنخل الدقيق جيدًا في وعاء عميق وكبير حتى نتخلص من التكتلات والشوائب. نضيف إليه الملح ونقلب جيداً، حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض. ثم نضيف مزيج الخميرة ونبدأ بالعجن مع إضافة الماء الدافئ تدريجياً حتى تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة. تغطي العجينة بكيس بلاستيك وتترك في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

طريقة تشكيل العجينة

بعد ما تختمر العجينة تقسم إلى كرات متساوية في الحجم ثم توضع في صينية مرشوشة بالدقيق ثم ترش بالدقيق. ثم نقوم بتغطية كرات العجين بقطعة قماش نظيفة ثم تترك حتى تختمر مرة أخرى. وبعد ما تختمر نقوم بفرد كرات العجين علي سطح صلب مرشوش بالدقيق باستخدام النشابة الخشبية على شكل دائرة حتى تصبح بسمك متوسط. ثم بعد ذلك نقوم برص دوائر العجين على قطعة قماش نظيفة ومرشوشة بالدقيق ثم تغطي وتترك لترتاح لمدة ربع ساعة على الأقل. ثم نقوم بتجهيز طاسة كبيرة ومسطحة ثم نضعها على نار متوسطة الحرارة ونتركها حتى تسخن تماماً. ثم نقوم بنقل العجين في الطاسة الساخنة ويترك لمدة دقيقة، ثم نقوم بقلبه على الجانب الآخر يقلب على الجانبين من حين لآخر حتى ينضج العجين وينتفخ. نكرر نفس الخطوات مع باقي العجين حتي الانتهاء من الكمية. وبعد ما ينضج العجين وينتفخ، يرفع من على النار ويترك حتى يبرد تماماً . ثم يوضع في أكياس حتى نحافظ على طراوته، ثم يقدم على مائدة الطعام مع العديد من الوجبات بألف هنا وشفاء.

نصائح هامة عند عمل الخبز بالمنزل