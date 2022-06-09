نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون غسل.. وصفة هندية رشة واحدة قبل النوم تطول الشعر بجنون وتوقف التساقط وتعالج الصلع كيراتين طبيعي في المقال التالي
يعرف الهنود بأن شعرهم طويل وكثيف حيث يكونوا من أكثر سكان العالم لا يعانوا من أي تساقط أو أي نسبة صلع ولذلك بسبب اهتمامهم بالشعر وعمل الوصفات الطبيعية التي تعطي نتيجة فعالة للشعر وتساعد فيه تطويله حيث نجد أن الشعر الطويل من المظاهر الجمالية التي يبحث عنها الكثير من السيدات وذلك لأنها تزيد من جمالهن ويمكن عن طريقة ذلك عمل أفضل التسريحات لذلك سوف نوضح لكم أهم الوصفات الهندية التي يمكن رشها قبل النوم للحصول على أفضل النتائج من خلال هذا المقال.
مكونات الوصفة الهندية للشعر
عندما نتحدث عن الوصفة الهندية الخاصة للشعر نجدها تتكون من مكونات بسيطة جدا وسهلة ومتوفرة في كل منزل وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية..
المكونات:
- ثوم.
- ماء.
- قرنفل.
- ورق غار.
- روز ماري.
طريقة تحضير الوصفة الهندية
عندما نتحدث عن خطوات تحضير الوصفة الهندية نجدها سهلة جدا ويمكن عن طريقها نحصل على شعر طويل وكثيف في فترة بسيطة جدا يمكن لجميع السيدات والفتيات أن يقوموا بتحضيرها بكل سهولة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..
- نحضر وعاء ونضع به بعض فصوص الثوم المقسومة إلى نصفين.
- ثم نقوم بعد ذلك بوضع ٥ حبات من القرنفل عليها.
- ثم نقوم بإضافة ورقتين من ورق الغار مع القليل من الروز ماري.
- نقوم بعد ذلك بتقليب جميع المكونات جيدا حتى تتجانس.
- نضع كوب من الماء عليهم ونرفع الخليط على النار ونتركه حتى تمام الغليان.
- يرفع الخليط من على النار ونقوم بتغطيته وتركه يبرد تماما.
- ثم نقوم بعد ذلك بتصفية الخليط ووضعه في بخاخ ونقوم برشه بشكل يومي على الشعر قبل النوم.
- وسوف نلاحظ أن هذه الوصفة استطاعت أن تقوم بتطويل الشعر وتكثيفه ومنحه اللمعان والقوة.
- كما يمكن تطويل الشعر بسرعة الصاروخ باستخدام خلطة سحرية تتكون من ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقة من الثوم المفروم مع ملعقة من الفازلين ثم قومي بمزج المكونات معا حتي تحصلين على مزيج متجانس ثم قومي
- بوضع هذا الخليط علي شعرك سوق تلاحظين الفرق بين أيام في طول وكثافة وجمال شعرك من أول استعمال تطول الشعر بجنون وانبات الفراغات ومقدمة الرأس بكل سهوله في خلال دقائق فقط من الاستخدام
فوائد الروز ماري
نجد أن الروز ماري من الأعشاب المهمة جدا للشعر لا يمكن الاستغناء عنها وسوف نوضح أهم فوائده من خلال النقاط التالية..
- يعمل على تطويل الشعر وتكثيفه في مدة صغيرة.
- يقوم بتقوية بصيلة الشعر من الجذور حتى الأطراف.
- يمنع تقصف الشعر ويعالج نسبة التساقط التي به.
- ينشط الدورة الدموية لفروة الرأس ويمنع تكون القشرة.
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