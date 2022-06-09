طريقة صبغة الشعر باللون الأشقر الذهبي في المنزل بدون صبغة أو حنه بمكونات طبيعية 100% ومغذية للشعر

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طريقة صبغة الشعر باللون الأشقر الذهبي من المنزل، يهتم جميع السيدات والفتيات دائما بجمالهم الشخصي ويحرصون على الظهور بأحسن وأجمل صورة، ومن أهم علامات الجمال التي تتميز بها كل فتاة وسيدة هو الشعر الجميل والناعم، ولذلك نلاحظ أن جميع السيدات والفتيات يريدين التغيير دائما في قصات شعرهن و تغيير لون الشعر باللون مختلفة ولكن دائما ما يظهر ألوان موضة جديدة للشعر ومن أكثر الألوان التي يتم استخدامها في صبغة الشعر هو اللون الأشقر الذهبي وأهم ما يميز هذا اللون أنه يتناسب مع جميع ألوان البشرة، ولأننا نحرص دائما على الحفاظ على جمال كل سيدة وفتاة سنقدم لكم صبغة طبيعية للشعر باللون الأشقر الذهبي من المنزل بمكونات تغذي الشعر وتقويه وتنعيمة. صبغة الشعر باللون الأشقر الذهبي بدون صبغه أو حنه سنقدم لكم مكونات صبغة الشعر الطبيعيه وهي: 7 معالق كبيرة من الكركم المطحون.

حبة من البيض.

3 معالق كبيرة من زيت الزيتون.

2 ملعقة كبيرة من خل التفاح.

كبسولة فيتامين أي E.

2 ملعقة من الزبادي. لتثبيت اللون لتر من الماء.

3 حبات من القرنفل.

2 ملعقة كبيرة من خل التفاح. طريقة تحضير صبغة الشعر باللون الأشقر الذهبي في البداية نضع البيضة في وعاء ونقوم بخفقه جيدًا.

بعد ذلك نضيف الكركم المطحون ونقلبه من البيضة جيدًا.

ثم نضيف الزبادي على الخليط ونقلبهم مع بعضهم جيدًا حتى يمتزجا، لا تقلقي لن يكون هناك رائحة البيض تمامًا.

بعد ذلك نضيف زيت الزيتون و خل التفاح ( يمكنك استبداله بالخل الأبيض ولكن نتيجة خل التفاح ستكون أقوى).

نقلب كافة هذه المكونات جيدًا مع بعضهم ثم نضع فيتامين أي E على الخليط ونقلبهم حتى يصبح لديك قوام الصبغة.

نحضر محلول تثبت اللون نضع في زجاجة لتر من الماء وحبات القرنفل وخل التفاح نرج الزجاجة جيدًا ونتركها على جنب لحين استخدامها بعد الصبغة. خطوات صبغة الشعر باللون الأشقر الذهبي من المنزل في البداية نقوم بارتداء جوانتى لكي لا تأخذ اليدين اللون الذهبي.

نقوم بتوزيع خليط الصبغة على الشعر من بداية فروة الرأس حتى الأطراف ونحرص على تخلخل الخلطة في الشعر جيدا لكى يأخذ اللون المطلوب في جميع الشعر.

بعد ذلك نقوم بلف الشعر ثم نقوم بلف الرأس بكيس بلاستيك ثم نقوم بلف الشعر بونية.

نترك الصبغة على الشعر لمدة 9 ساعات على الأقل ويفضل ليلة كاملة لتحصلي على اللون الذهبي.

بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر ونتأكد من عدم وجود بقايا من خليط الصبغة على الشعر.

ثم نقوم بآخر غسله بغسل الشعر بمحلول تثبيت اللون الذي قمنا بتحضيره، ولا يغسل الشعر بعد المحلول اتركي الشعر يجف هكذا.

بعد أن يجف الشعر من الماء ستلاحظين أن لون الشعر أصبح اشقر ذهبي. عمر شويل - جدة طريقة صبغة الشعر باللون الأشقر الذهبي في المنزل بدون صبغة أو حنه بمكونات طبيعية 100% ومغذية للشعر - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة صبغة الشعر باللون الأشقر الذهبي في المنزل بدون صبغة أو حنه بمكونات طبيعية 100% ومغذية للشعر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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