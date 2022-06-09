اقراص من الصيدليه هتطول شعرك للركب بسرعه جدا تطويل وتكثيف وانبات الفراغات ووقف التساقط

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اقراص من الصيدليه هتطول شعرك للركب بسرعه جدا تعرفي على طريقة وكيفية تحضير واستخدام وصفة الأسبرين لتطويل الشعر، هناك بعض الفتيات التي تعاني من شعرها القصير والذي لا يطول مهما فعلت ومهما استخدمت وربما قد تلجأ إلى الطرق الخاطئة والتي لا تناسب نوع شعرها، ولكن وصفة الأسبرين هي وصفة طبيعية مناسبة لجميع أنواع الشعر وخاصة الشعر الدهني، وتعالج الكثير من مشاكله المختلفة من التقصف والتساقط وتعمل على تنعيمه وجعله انسيابيًا بدون أي عناء وفي وقت قصير تمامًا. وصفة الأسبرين لتطويل الشعر القصير والمقصف مكونات الوصفة:- عدة حبوب من الأسبرين من الصيدلية.

خمس ملاعق كبيرة من الشامبو.

نشا الذرة. طريقة تحضير الوصفة:- قومي بهرس الأسبرين بالهون أو اطحنيه بواسطة المطحنة المنزلية ثم قومي بإضافته إلى النشا وقلبيه وضعيه داخل الشامبو الذي تستخدمينه لنوع شعرك.

رجي زجاجة الشامبو جيدًا ثم قومي بتبليل شعرك واغسليه بشامبو الأسبرين ودلكي الفروة جيدًا وكل أجزاء الشعر ثم قومي بتركه لمدة ربع ساعة على شعرك.

اشطفي شعرك بعد ذلك بالماء الدافئ ثم قومي بترطيبه بعد استخدام هذه الوصفة مباشرة لأن النشا قد يتسبب في جفاف الشعر قليلًا واتبعي هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع. قناع الأسبرين للتخلص من القشرة: مكونات الوصفة ثلاث حبوب من الاسبرين.

معلقه كبيرة من الخل الابيض.

معلقه من خل التفاح. طريقة التحضير قومي بطحن اقراص الاسبرين وضعيهم في وعاء ثم قومي بوضع الخل الابيض وخل التفاح ويقلب الخليط.

قومي بفرد شعرك ويتم وضع الخليط على الجذور مع التدليك المستمر لمدة 10 دقائق.

اتركى الشعر حتي يجف قليلا وقومي بغسله بالشامبو الخاص بكى.

فهي من اقوي الوصفات للقضاء على القشرة نهائيا مع استخدام الوصفه مرة اسبوعيا. ما هي فوائد الأسبرين للشعر يعمل الأسبرين على معالجة الشعر من التقصف ومنع تساقطه عن المعدل الطبيعي خلال اليوم الواحد.

يساهم في التسرب إلى فروة الرأس ويتغلغل إلى داخلها ويعطي الشعر الترطيب الذي يحتاجه ويحميه بشكل إضافي.

يساهم بشكل كبير في حماية فروة الرأس من القشرة التي تترسب فيها وتمنع الشعر من النمو والإطالة.

ينقي الشعر من أي بكتيريا وجراثيم بسبب تكوينه وتركيبته التي تحتوي على مضادات للأكسدة والبكتيريا الضارة.

ينصح باستخدام الأسبرين بمرتين ولكن زيادته عن ذلك لا يضر كل أنواع الشعر كما أنه ليس له أي أعراض وأضرار جانبية.

يزيد من نعومة الشعر وجعله انسيابي وبدون أي تشابك ويسهل من تصفيفه بسهولة بدون أن يقطع الشعر ويضره.

يمد الشعر بطبقة عازلة تحميه من أي عوامل خارجية من البيئة المحيطة ويزيد من لمعانه ومرونته ويعيد لون الشعر الطبيعي ويحافظ على الشعر المصبوغ. عمر شويل - جدة اقراص من الصيدليه هتطول شعرك للركب بسرعه جدا تطويل وتكثيف وانبات الفراغات ووقف التساقط - ثقفني

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