نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرص واحد من الصيدلية لتطويل الشعر بسرعة الصاروخ وانبات الفراغات وعلاج التساقط في 7 أيام فقط في المقال التالي
اني الكثير من السيدات والفتيات من الشعر القصير والتي يرغبون في تطويله بجنون حيث أن الشعر الطويل يعطي مظهر جميل للشعر ويمكن من خلاله عمل الكثير من التسريحات الجميلة يكون مظهر من المظاهر الجمالية ونجد أن عدم طول الشعر بسهولة وذلك بسبب العوامل الكثيرة التي يتعرض لها الشعر مثل غسله بالمياه بشكل يومي أو تعرض الشخص للصبغات الكيمائية المضرة وعدم استخدام الزيوت الطبيعية مما يؤدي إلى تلف الشعر وتقصفه وعدم طوله لذلك بعد البحث عن أكثر الوصفات التي تساعد على تطويل الشعر وجدنا قرص الأسبرين الذي يستخدم في علاج الصداع ويعمل كمسكن للألم يمكن استخدامه في تطويل الشعر وسوف نحضر لكم وصفة قرص الأسبرين للشعر من خلال هذا المقال.
مكونات وصفة قرص الأسبرين
تعد هذه الوصفة من الوصفات السهلة التي عندما نقوم بتجريبها لا نستطيع أن نستغنى عنها وتتكون من مكونات سهلة وبسيطة ويمكن للجميع عملها في المنزل بكل سهولة وسوف نوضح لكم المكونات لهذه الوصفة ..
- الأسبرين.
- ماء.
- شامبو.
- بلسم.
طريقة تحضير الوصفة
تعد الوصفة الاسبرين من أهم الوصفات التي تساعد على تطويل الشعر وتنبت الفراغات الموجودة في الشعر وتعمل على تقوية جذور الشعر وتؤدي إلى عدم تساقطه وعندما نتحدث عن طريقة التحضير نجد أنها تحتاج إلى عدة خطوات بسيطة سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..
- نضع قرص الاسبرين في قليل من الماء ونقوم بتذويبه ونقوم بعد ذلك بوضع الشامبو عليه.نقوم بتقليب المكونات جيدا حتى تتجانس ثم نقوم بغسل الشعر بهذا الخليط.
- نترك الشامبو على الشعر لمدة عشر دقائق ثم نقوم بشطف الشعر.
- نقوم بعد ذلك بوضع البلسم على الشعر وتدليك الشعر به ثم نقوم بشطفه مرة أخرى.
- سوف نلاحظ بأن الشعر أصبح طويلا بعد أسبوع من استخدام تلك الوصفة.
- نجد أن هذه الوصفة يجب أن تستخدم مرتين أسبوعيا على الأقل حتى نحصل على أفضل النتائج.
- يعمل قرص الأسبرين على تنشيط الدورة الدموية لفروة الرأس مما يساعد على تطويل الشعر وإنبات الفراغات الموجودة في الشعر.
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