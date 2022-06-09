نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العشبة التى حيرت الاطباء.. ضعيها كل ليلة على التجاعيد وترهلات البشرة والجسم حتي لو سنك فوق ال50 هتختفي في المقال التالي

تعد عشبة الشبة لإزالة تجاعيد الوجه من أفضل الأعشاب الطبيعية التي تعمل على شد البشرة وتفتيح المناطق الحساسة الداكنة في الجسم، فالشبه هي عشبة طبيعية خلق الله بها ملايين الفوائد والاستخدامات حيث يمكنها أن تدخل في عمل وصفات للعناية بالشعر والبشرة وكذلك تدخل في تحضير الأطعمة لإعطائها نكهة مميزة، وكانت وصفة الشبة للتجاعيد هي من أشهر الوصفات التي تلجأ إليها الكثير من السيدات التي يغزو الشيب وجههن وكانت نتائج الوصفة ممتازة. كيفية تحضير وصفة الشبة لإزالة تجاعيد الوجه مكونات الوصفة:- أربع ملاعق صغيرة من عشبة الشبة.

ملعقتان كبيرتان من الحليب البودرة.

ماء ورد.

ملعقة واحدة صغيرة من النشا. طريقة التحضير:- قومي بإحضار طبق عميق قليلًا وقومي بإضافة الشبة والحليب البودرة وماء الورد والنشا وقلبيهم جيدًا حتى يتجانس الخليط تمامًا.

بعد ذلك قومي بتنظيف بشرتك جيدًا ثم قومي بفرد الخليط على بشرتك ودلكيه جيدًا مع الفرد ثم قومي بتركه على البشرة لمدة نصف ساعة تقريبًا.

افركي الخليط من على بشرتك بعد أن يجف ثم قومي بتنظيف البشرة تمامًا وترطيبها بعد ذلك واستخدمي هذا الماسك ثلاث مرات من كل أسبوع. القهوة لشد البشره وازاله التجاعيد القهوة لها سر بفضل الكافيين في التخلص من رطوبة البشرة وبالتالي شد التجاعيد مع النظارة الفائقة.

احضري ثلاث ملاعق من زيت جوز الهند وضعيه في وعاء لمدة ١٥ ثانية على نار هادئة وعند التدفئه انزعيه من النار .

ثم اخلطي مع هذا الخليط ربع كوب من القهوة مع ربع كوب من السكر البني وملعقة من القرفة.

ضعي هذا الخليط على وجهك لمدة ١٥ دقيقة ثم افركيه واغسلي وجهك بالماء الدافئ. وصفة الزبادي والعسل لإزالة تجاعيد الوجه المقادير المستخدمة:- كوب كبير من الزبادي.

عسل أبيض.

ماء ورد للترطيب.

عصير ليمون. طريقة التحضير:- قومي بإضافة المكونات السابقة مع بعضها حتى تصبح عبارة عن عجينة طريّة ومتجانسة المكونات.

بللي بشرتك ثم ابدئي في فرد الخليط عليها وخاصة تحت منطقة العين واتركيها على وجهك لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

اشطفي وجهك بعد ذلك بالماء البارد ثم قومي بتجفيفه بفوطة ناعمة وكرري هذه الوصفة يوميًا مرة واحدة قبل النوم. وصفة الخميرة لإزالة تجاعيد البشرة مقادير الوصفة أربع ملاعق كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقتان كبيرتان من الحليب الطازج.

نصف ملعقة كبيرة من كل من العسل وزيت الزيتون. طريقة التحضير والاستخدام:- قومي بإضافة كل المكونات إلى بعضها بحيث تتجانس تمامًا.

نظفي بشرتك من أي كريمات وشوائب ثم جففيها.

طبقي الوصفة على بشرتك لمدة ربع ساعة ثم قومي بشطفها واستمري عليها مرتين أسبوعيًا. عمر شويل - جدة العشبة التى حيرت الاطباء.. ضعيها كل ليلة على التجاعيد وترهلات البشرة والجسم حتي لو سنك فوق ال50 هتختفي - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العشبة التى حيرت الاطباء.. ضعيها كل ليلة على التجاعيد وترهلات البشرة والجسم حتي لو سنك فوق ال50 هتختفي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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