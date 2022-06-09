قولي وداعا للشعر الخشن أقوي كيراتين طبيعي يرطب ويطول الشعر يجعله مسبسب حرير أحسن من السشوار

تبحث السيدات والفتيات عن طرق إنبات الشعر والتخلص من الفراغات الموجودة في الشعر نتيجة التساقط المستمر الذي يحدث نتيجة استخدام المواد الكيمائية المضرة للشعر من الشامبوهات والزيوت واستخدام الزيوت المضرة والتي تباع تحت اسماء غير معروفة إلى جانب استخدام المكواة والسيشوار المستمر إلى جانب ذلك وجد أصحاب الشعر المجعد الذي يؤدي الأحراج حيث تبحث الكثير من الفتيات والسيدات عن الشعر الناعم وتلجا الكثير منهن إلى عمل البروتين ويتعرض الشعر لكثير من التلف لذلك استطعنا أن نجد لكم اليوم وصفة قوية يمكن عن طريقها التخلص من التجعد وإنبات الفراغات وسوف نوضح مكونات هذه الوصفة وطريقة تحضيرها من خلال هذا المقال.

اقوي كيراتين لفرد الشعر وتنعيمه كالحرير

جد أن هذه الوصفة تتكون من مكونات طبيعية يمكن عن طريقها تنعيم الشعر والتخلص من الفراغات الموجودة في الشعر وتتكون من مكونات سهلة وبسيطة منها الخميرة التي تكون لها القدرة الكبيرة على تنعيم الشعر وكذلك زيت الزيتون الذي يساعد على إنبات الفراغات وسوف نوضح المكونات بالتفصيل من خلال النقاط التالية..

خميرة.

زيت زيتون.

ماء.

مطحون القرنفل.

طريقة تحضير الوصفة

عندما نقوم بتحضير الوصفة نجدها تحتاج إلى خطوات بسيطة وسهلة كي يتم تحضيرها بنجاح وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..