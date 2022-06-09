نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قولي وداعا للشعر الخشن أقوي كيراتين طبيعي يرطب ويطول الشعر يجعله مسبسب حرير أحسن من السشوار في المقال التالي
تبحث السيدات والفتيات عن طرق إنبات الشعر والتخلص من الفراغات الموجودة في الشعر نتيجة التساقط المستمر الذي يحدث نتيجة استخدام المواد الكيمائية المضرة للشعر من الشامبوهات والزيوت واستخدام الزيوت المضرة والتي تباع تحت اسماء غير معروفة إلى جانب استخدام المكواة والسيشوار المستمر إلى جانب ذلك وجد أصحاب الشعر المجعد الذي يؤدي الأحراج حيث تبحث الكثير من الفتيات والسيدات عن الشعر الناعم وتلجا الكثير منهن إلى عمل البروتين ويتعرض الشعر لكثير من التلف لذلك استطعنا أن نجد لكم اليوم وصفة قوية يمكن عن طريقها التخلص من التجعد وإنبات الفراغات وسوف نوضح مكونات هذه الوصفة وطريقة تحضيرها من خلال هذا المقال.
اقوي كيراتين لفرد الشعر وتنعيمه كالحرير
جد أن هذه الوصفة تتكون من مكونات طبيعية يمكن عن طريقها تنعيم الشعر والتخلص من الفراغات الموجودة في الشعر وتتكون من مكونات سهلة وبسيطة منها الخميرة التي تكون لها القدرة الكبيرة على تنعيم الشعر وكذلك زيت الزيتون الذي يساعد على إنبات الفراغات وسوف نوضح المكونات بالتفصيل من خلال النقاط التالية..
- خميرة.
- زيت زيتون.
- ماء.
- مطحون القرنفل.
طريقة تحضير الوصفة
عندما نقوم بتحضير الوصفة نجدها تحتاج إلى خطوات بسيطة وسهلة كي يتم تحضيرها بنجاح وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..
- نحضر وعاء ونضع به الخميرة والقرنفل ونقلبهم سويا حتى تتجانس المكونات.
- نضع عليهم الماء ونقلبهم حتى نحصل على قوام كريمي.
- نقوم بوضع زيت الزيتون عليهم ونقلبهم جيدا حتى تمام التجانس.
- نقوم بتقسيم الشعر إلى إجزاء وأخذ من الخليط الذي قمنا بأعداده ووضعه على الشعر مع تسريح الشعر.
- يسرح الشعر بواسطة المشط ثم نقوم بلفه ولبس بونيه عليه.
- يتم ترك الوصفة لمدة ٣ ساعات على الشعر ثم نقوم بغسل الشعر.
- ونقوم بعد ذلك بتنشيفه وتسريحه وسوف نلاحظ بأن الشعر أصبح ناعما ومع الاستمرار على تلك الوصفة سوف نلاحظ بإنبات الفراغات الموجودة في الشعر.
- نجد أن الشعر يصبح ناعما وانسيابيا بشكلسريع بعد استخدام هذه الوصفة.
- يجب على الجميع تجريب هذه الوصفة للحصول على أفضل النتائج في وقت قياسي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قولي وداعا للشعر الخشن أقوي كيراتين طبيعي يرطب ويطول الشعر يجعله مسبسب حرير أحسن من السشوار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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