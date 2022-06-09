ملعقة واحدة لو ضفتيها على الكبدة المستوردة المجمدة هتتحول كبدة بلدي طازة في دقائق بنفس الطعم الاصلي والريحة

الأمر الذي شغل بال الكثير من ربات البيوت وهو طريقة التخلص من زفارة الكبدة وكيفية تحويل الكبدة المجمدة إلى بلدي تم التوصل إلى حلول نتيجتها مضمونة 100% بعد التجربة الفعلية لها، ومن المؤكد أن رائحة الزفارة ليس لها علاقة بالكبدة ذات نفسها، ولكن بالعوامل المؤثرة عليها مثل تقطيعها، حيث يحرص الكثيرون على تناولها لتعدد الفوائد التي توفرها لصحة جسم الإنسان فهي من أكثر الأطعمة احتوائاً على الحديد ويقبل على تناولها مرضى الأنيميا، وتزداد رغبة الكثيرون في الحصول على طعم الكبدة البلدي اللذيذ ولكن مع ارتفاع سعرها يتم الاتجاه لشراء الكبدة المستوردة.

مكون جبار للتخلص من زفارة الكبدة

في البداية من أكثر الأشياء التي تساعد في التخلص من رائحة الزفارة هو شراء الكبدة كاملة وليس مقطعة لقطع صغيرة، لأن هند التقطيع يساعد ذلك على إفراز السوائل الخاصة بها مما يعمل على انتشار رائحة الزفارة حتى بعد تسويتها، حيث لابد من شرائها كاملة ثم يتم غسله بالماء والليمون( مكون للتخلص من الزفارة)، ثم يتم إعطاء صدمة من خلال وضعها بالطاسة على النار لتغلق جميع مسامها.

تحويل الكبدة المجمدة إلى كبدة بلدي

كثير منا يتجه لتخزين الكبدة في الفريز للرجوع إليها عند الحاجة، ولكن بمجرد إخراجها من الفريزر ووضعها تحت الماء حتى تنفصل عن بعضها البعض تلك الخطوة خطيرة للغاية، حيث تعمل على تهالك أنسجة الكبدة وانتشار البكتيريا الضارة بها، وبالتالي تسبب رائحة زفارة غير مستحبة، لذا لابد فور إخراجها من الفريزر وضعها في لتر من الماء مذاب به ملعقة من الخل وملعقة من الملح وملعقة من الليمون، هم بمثابة معقمات ومطهرات طبيعية تساعد بشكل جبار على التخلص من الزفارة.

فوائد الكبدة لجسم الإنسان

بها الكثير من الفوائد الهامة والضرورية لجسم الإنسان ومنها: