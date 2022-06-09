نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “كنز رباني” .. القرنفل والنشا للبشرة تبييض سحري ومن اول استعمال فوري وتحدي من التجربة الأولى في المقال التالي

عمر شويل - جدة كنز رباني القرنفل والنشا حيث يعتبر هذا الكريم السحري اختراع في تفتيح الوجه والرقبة بشكل ملحوظ وفي وقت قصير، ويتم استخدام هذه الوصفة في جميع الدول العربية مثل مصر، والسعودية، ولبنان، والمغرب، وهذا لأن الكريم السحري يحتوي على مواد طبيعية 100% دون تدخل أي مواد كيميائية تضر البشرة، كما يساعد القرنفل مع النشا في التخلص من اسمرار الوجه والرقبة واليدين.

كنز رباني القرنفل والنشا لتبييض البشرة

يساعد القرنفل مع النشا في تبييض الوجه بشكل ملحوظ وفي وقت قصير، وهذا لما يحتويه الكريم من فوائد هامة للبشرة كما أنه يساعد في التخلص من التجاعيد وعلامات تقدم العمر.

المكونات

٣ ملاعق كبيرة من النشا.

٦ نقاط من ماء الورد.

٢ ملعقة صغيرة من مسحوق القرنفل.

ملعقة كبيرة من خل التفاح.

طريقة التحضير

يمكنك تحضير هذا الكريم بكل سهولة وبأقل التكاليف في المنزل، والطريقة كالتالي:-

احضري وعاء عميق ونضع به القرنفل المطحون والنشا ونقلب جيدًا.

أضيفي بعد ذلك ماء الورد وخل التفاح، قلبي المكونات بشكل جيد حتى تحصلي على خليط كريمي وناعم.

اسكبي الوصفة في علبة محكمة الغلق، ثم توضع في الثلاجة لحين الاستخدام.

طريقة الاستعمال

خلال الخطوات التالية سوف نقدم لكم طريقة استعمال كريم القرنفل والنشا السحري:-

اغسلي الوجه بشكل جيد بالغسول المناسب له.

قبل استخدام الكريم على الوجه، يجب استخدام نقطة واحدة على اليد حتى يتم اختبار الكريم.

ضعي كمية مناسبة من الكريم على الوجه وتوزع بشكل دائري.

يترك الماسك على الوجه لمدة ٣٥ دقيقة تقريبًا، ثم بعد ذلك اغسلي الوجه جيدًا بالماء البارد.

تكرر هذه الوصفة بشكل يومي لمدة شهر حتى تحصلين على نتيجة مرضية.

مقشر النشا والقهوة للبشرة

تساعد القهوة على تقشير الوجه بشكل جيد والتخلص من الجلد الميت والتصبغات، والطريقة كالتالي:-

المكونات

٢ ملعقة كبيرة من النشا.

٢ ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من خل التفاح.

٢ ملعقة صغيرة من القهوة.

طريقة التحضير

يمكنك تحضير مقشر القهوة في المنزل بكل سهولة وبأقل التكاليف.