نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كعب رجلك هينور.. بربع كوب خل قولي وداعا تشققات وخشونة القدمين مجربة تقشير وترطيب وتنعيم كالحرير في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أكثر المشاكل انتشاراً خاصة بين السيدات هي تشققات القدمين والاسمرار، حيث تتعرض القدمين للجفاف نتيجة أمراض معينة أو الإجهاد البدني مع عدم الترطيب اليومي لها والعناية بها من خلال التقشير اليومي لها، كل هذا يساعد على تفاقم مشكلة تشققات القدمين، ويمكن اللجوء إلى مكونات منزلية للقضاء على تلك المشكلة في أسرع وقت، وقد أثبت الخل فاعلية في تحقيق ذلك من خلال التجربة الفعلية له، لذا سنقدم اليوم طريقة فعالة للتخلص من تلك المشكلة المزعجة لدى كثير من الأشخاص بواسطة استخدام الخل.

التخلص من تشققات القدمين والاسمرار بالخل

يجب تحضير المكونات البسيطة التالية قبل البدء في إزالة تشققات القدمين:

• مقدار مناسب من الماء الدافيء.

• مقدار مناسب من الخل.

طريقة تحضير الوصفة:

في وعاء عميق يتم إضافة كلاً من الماء الدافئ ويفضل ساخن بدرجة حرارة يستوعبها الجسم.

يتم إضافة الخل إلى الوعاء السابق مع التقليب جيداً ثم يتم وضع القدمين لمدة لا تقل عن نصف ساعة تقريباً.

بعد مرور المدة المذكورة وملاحظة تفتت طبقات الجلد الخارجية يتم إزالتها بواسطة مبرد القدمين بصورة جيدة.

يتم استخدام مرطب مناسب للقدمين ولبس جوارب قطنية ويفضل القيام بتلك الخطوة قبل الخلود إلى النوم.

أهمية الخل في التخلص من تشققات القدمين

يتم استخدام الخل بصورة كبيرة في المنتجات الخاصة بالعناية بالقدمين لاحتوائه على حمض الخليك الذي يساهم بشكل مباشر في التخلص من العديد من مشاكل القدمين، ومنها ما يلي على سبيل المثال:

يعمل على قتل البكتيريا المتواجدة بين أصابع القدمين.

يعمل على تهدئة القدمين.

إزالة الأوساخ والأتربة اللاصقة بالقدمين وجعلها نظيفة تماماً ولامعة.

وقد أكدت الدراسات فعالية الخل في القضاء على الفطريات الخاصة بالقدم.

مخاطر استخدام الخل الأبيض

على الرغم من أن الخل يسبب العديد من الفوائد الخاصة بتشققات القدمين، إلا أنه به العديد من المخاطر الواجب الحرص منها، وعلى سبيل المثال:

بعض أنواع البشرة قد تتعرض للتهيج نتيجة استخدام الخل عليها.

غير مناسب على الإطلاق لمرض السكري.

في حالة وجود جروح بالقدم يفضل عدم استخدامه.

طريقة التخلص من تشققات القدمين

يمكنك استخدام خلطة سحرية لتفتيح القدمين وهي قومي بوضع نصف كوب من ملح البحر الميت مع نصف كوب من زيت الافوكادو مع إضافة ثلاثة قطرات من زيت الكافور العطري ثم قومي بتدليك القدمين لهذا المقشر الطبيعي سوف تلاحظين الفرق بين أيام في بياض ونعومة القدمين من أول استعمال نعمل على إزالة سواد السنين في دقائق بدون تعب أو مجهود

كما يمكن تفتيح وتقشير الرجلين باستخدم طريقة أخري هي وضع ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقة من السكر مع ملعقة من النشا ثم قومي بوضع هذا الخليط على اليدين والقدمين شوف تلاحظين الفرق بين أيام في بياض ونعومة للرجلين يساعد على الحصول على قدمين مثل الاطفال بكل سهوله وتعمل على تقشر الجلد الميت والبقع الداكنه والتخلص من التشققات للابد في وقت قصير جدا باستخدم هذه الطريقة السحرية