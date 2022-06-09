ملعقة واحدة من النشا: تخلصك من المسامات الواسعة تزيل حبوب الوجه وحروق الشمس2022

نقدم لكم ملعقة واحدة من النشا : حيث تعتبر المسامات الواسعة تعطي الوجه مظهر غير صحي, وتجعل الوجه غير صافي لتخلص منه يحتاج وقت وجهد واستعمال الكثير من الماسكات تعمل علي تفاقم المشكلة ،لهذا تحلم كل فتاة ببشرة مثل بشرة الكوريين لهذا ومع هذا الماسك الذهبي, ونضمان لكم مع الاستخدام المتكرر سوف تختفي المسامات الواسعة جدا بل بالعكس سوف تعالج أي حبوب موجودة بالبشرة, وأيضا تعالج الحروق التي تسببها الشمس وتصبغاتها وداعا لكل هذه المشاكل مع أستعمال هذا الماسك الفعال السحري وفائدة التي تمنح البشرة تفتيح وتوحيد لون البشرة والرقبة ويعمل علي شد قوي للوجه سوف نتعرف على طريقة تحضير ملعقة واحدة من النشا واستخدام الماسك بطريقة خرافية سريعة من خلال هذا المقال من موقع ثقفني2022.

مكونات تحضير ملعقة واحدة من النشا تخلصك من المسامات الواسعة تزيل حبوب الوجه بشكل مبهر

سوف نتعرف اليوم علي مكونات الماسك مكونات بسيطة وموجود في كل منزل وهي كما يلي:-

١ملعقة من النشا.

١ملعقة من زيت الزيتون.

ربع كوب ماء دافئ.

ملعقة من الخل.

ملعقة من زيت الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة تحضير الماسك بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كالتالي:-

نحضر وعاء نظيف ونضع فيه ملعقة النشا والخل ونقلبهم جيدا حتي يصبح خليط كريمي. بعد ذلك نضع عليها الماء الدافئ ونقلب حتي يصبح الخليط سائل قليلا . في وعاء أخر نضع ملعقة زيت الزيتون ونسخنها قليلا حتي يصبح جاهر للاستخدام.

طريقة الاستخدام

سوف نتعرف الآن علي ابسط طريقة لكيفية استخدام الخليط الرهيب بشكل مبهر علي البشرة وهي كما يلي:-