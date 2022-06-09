نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك كوب سكر أعملي غزل البنات بدون ماكينة ولا خلاط في 10 دقائق أحلي مليون مرة من المحلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن إعداد غزل البنات اللذيذ بدون ماكينة وبدون استخدام الخلاط الكهربائي وفي أقل من ساعة زمن وستجدين كمية كبيرة منها داخل مطبخك، فهو من ألذ الحلويات التي يقبل عليها الصغار والكبار أيضا، وتنتشر بشكل واسع على الشواطئ والأماكن الشعبية والأحياء، حيث يتم بيعها داخل أكياس من البلاستيك ومن الممكن أن تكون باللون الأبيض أو اللون البمبى، ونظراً للحب الشديد لها من قبل الأطفال حرصت الأمهات على إعدادها داخل المنزل بعد البحث عن طريقة عملها والتي سنوفرها اليوم من خلال السطور التالية بالمكونات المضبوطة لضمان نجاحها.

مكونات عمل غزل البنات بدون ماكينة

المكونات اللازمة لعمل غزل البنات بالبيت غير مكلفة على الإطلاق، ومتواجدة بشكل يومي داخل كل بيت، ومن خلال ما يلي من مكونات ستعدين كمية تكفي لعدد كبير من الأشخاص، وهي:

كوب وربع كوب من السكر الأبيض.

نكهة طعام بطعم الفراولة.

لون غذائي أحمر.

أعواد خشبية طويلة.

طريقة عمل غزل البنات بدون ماكينة

يجب اتباع الخطوات التالية حتى يتم نجاح الوصفة بنجاح:

في قدر يتم وضع السكر بداخله وإضافة ثلاث نقاط من لون الطعام الأحمر مع التقليب الجيد حتى نلاحظ تغير لون السكر.

بمجرد امتزاج المكونات السابقة يتم رفعها على نار متوسطة.

يتم الاستمرار في التقليب حتى يذوب السكر تماماً ويتحول إلى الكراميل على أن يتم التقليب بواسطة ملعقة خشبية.

يراعى استخدام قدر مرتفع مع التقليب على أن يتم توزيع الكراميل بحركة دائرية على الأطراف.

يتم لف الخيوط الناتجة من التقليب السريع والمستمر حول أحد الأعواد الخشبية.

يتم لف الخيوط الناتجة من التقليب السريع والمستمر حول أحد الأعواد الخشبية. يتم تكرار الخطوات السابقة بشكل صحيح مرة أخرى مع باقي الكمية.

يتم وضعها داخل أكياس من البلاستيك للكمية الزيادة حتى تحافظ عليها.

طريقة عمل صوص الفراولة

يرغب البعض بعد الانتهاء من غزل البنات إضافة القليل من صوص الفراولة إليها، لإضافة مزيد من الطعم الشهي والجميل إليها خاصة وأن الأطفال يعشقون الفراولة بشكل كبير، ويمكن عمله من خطوات بسيطة للغاية عن طريق وضع السكر مع الفراولة في الخلاط الكهربائي وتشغيله حتى يتم التجانس التام ويمكن تخفيفه بإضافة كمية قليلة من الماء

يمكن عمل المشبك الدمياطي بكل أسراره في المنزل باستخدم هذه المكونات البسيطة تتكون من كوب من ألماء مع كوب من الدقيق مع ملعقة من النشا مع وملعقة سكر وملعقة أخري من الخميرة أولا قومي بخضار الدقيق ثم قومي بنخله جيدا وضعي النشا والسكر والخميرة وباقي المكونات وحتي تمتزج جيدا ثم قوميبزضع الخليط في الثلاجة حتى تمام التخمير ثم قومي بوضع العجينة على شكل كور في الزيت بكل بسهولة