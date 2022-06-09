ضاع عمرنا بنعملها غلط .. سر نجاح طريقة البسبوسة في البيت مثل بسبوسة الحلوانية في المحلات بالسيرب الأصلي

سر نجاح طريقة البسبوسة في البيت نقدمه لكم في هذه الطريقة، حيث تعتبر البسبوسة أحد أصناف الحلوى المحببة لدى الكثير من الأفراد، صغارا كانوا أو كبارا حيث تتميز بنكهة مميزة ورائحة منعشة، بالإضافة إلى إمكانية تحضيرها بأكثر من طريقة حسب الرغبة، كما يمكن حشوها بالعديد من الحشوات وتستعمل العديد من المكونات لتزيينها، حيث يمكن تزيينها بالمكسرات أو القشطة، من خلال هذا المقال نتعرف على طريقة تحضير البسبوسة لتصبح مرملة ذات طعم مميز، تابعونا.

سر نجاح طريقة البسبوسة في البيت

يتم تحضير هذا النوع من الحلوى بكل بسهولة ويمكن توضيح ذلك بالتفصيل من خلال ما يلي:

مكونات البسبوسة:

ثلاثة كؤوس من السميد.

ثلاثة ملاعق كبيرة جوز هند ناعم.

¾ كوب سمن ذائب.

¾ كوب من الحليب.

¾ كوب من السكر.

نصف كوب من الشربات الثقيل.

معلقة من الطحينة.

مقادير الشربات:

كوب وربع من السكر.

نفس المقدار من الماء.

عصير نصف ليمونة.

طريقة عمل البسبوسة:

داخل وعاء مناسب يتم وضع كل من السميد وجوز الهند مع الخلط الجيد بينهما.

يتم إحضار صينية مقاس 28 ثم تدهن بواسطة السمن والطحينة.

داخل وعاء آخر يوضع الحليب الدافئ مع السمن الدافئ.

يضاف إليهما السكر مع الشربات ثم تقلب جميع المكونات معا حتى تمام ذوبان السكر بشكل نهائي.

يتم إحضار الخليط المكون من السميد وجوز الهند، ثم يصب على الخليط السابق ويقلب بهدوء حتى نحصل على قوام مرمل.

يوضع الخليط السابق داخل الصينية المدهونة وتضغط جيدا حتى تصبح متساوية تماما.

توضع الصينية السابقة داخل فرن سبق تسخينه على درجة حرارة 220 درجة مئوية.

تترك الصينية داخل الفرن حتى يلاحظ اصفرار الجوانب واحمرار الوجه وهذا يدل على نضجها.

يصب الشربات ساخنا على الصينية بمجرد خروجها من الفرن.

يمكن تزيين الصينية بواسطة بعض المكسرات مثل الفستق واللوز حسب الرغبة.

طريقة تحضير شربات البسبوسة