ووداعاً لتكسير شعرك من النهاردة .. وصفة فرد الشعر بالنشا الجهنمية ستفرد شعر الفتيات مثل الكيراتين الصناعي

وصفة فرد الشعر بالنشا الجهنمية ستفرد شعر الفتيات مثل الكيراتين الصناعي نقدمها لكم، حيث تعاني العديد من الفتيات من الشعر الخشن والمجعد كما يعرضها هذا الشعور بالإحراج، لذا لجأت الكثير منهن إلى استخدام الاستشوار والمكواه ولكن مفعوله ينتهي خلال عدة ساعات وبالإضافة إلى ذلك فهو يعود بالضرر على الشعر مثل تساقط الشعر و تلفه وتقصفه ويبقي الشعر خشن ومقصف، لذلك سوف نقدم لكم في هذا المقال منتج سحري وهو النشا لتنعيم الشعر وجعله كالحرير.

وصفة فرد الشعر بالنشا الجهنمية ستفرد شعر الفتيات

تعمل النشا في التخلص من الشعر الخشن والمجعد، بالإضافة إلى بعض المكونات الطبيعية الأخري مثل الموز، والمايونيز وبعض الزيوت الفعالة، والطريقة على النحو التالي:-

المكونات

كوب من النشا.

نصف كوب من المايونيز.

٣ ثمرات من الموز المهروس.

٤ ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

٦ ملاعق كبيرة من زيت الزيتون البكر.

طريقة التحضير

أحضري وعاء عميق وضعي به الموز المهروس والمايونيز وقلبي جيدًا حتى يصبح خليط ناعم ومتجانس.

قومي بإضافة زيت الخروع وزيت الزيتون مع إضافة النشا، واخلطي المكونات السابقة بشكل جيد حتى تحصلي على ماسك متجانس وسهل الفرد.

مشطي الشعر وقسميه أربع أقسام، ثم بعد ذلك قومي بفرد الماسك على الشعر من خلال المشط.

اتركي الخلطة على الشعر لمدة ٣ ساعات على الأقل.

اغسلي الشعر جيدًا بالشامبو المناسب له، حتى يتم إزالة أي بواقي من الماسك.

كرري هذه الوصفة مرة بالأسبوع للحصول على نتيجة جيدة وسريعة.

النشا وزبدة الشيا لفرد الشعر

تساعد هذه الوصفة على التخلص من الشعر المجعد بشكل نهائي وفعال، كما تعمل زبدة الشيا بالإضافة إلى النشا على تنعيم وترطيب الشعر في وقت قصير والحصول على نتيجة مبهرة، ولمعرفة الطريقة اتبع الخطوات التالية:-

المكونات

كوب ونصف كوب من زبدة الشيا.

٢ كوب من النشا.

طريقة التحضير

أحضري طبق عميق وضعي به زبدة الشيا به، ثم أدخلية الميكرويف حتى يتم الذوبان.

أخرجي بعد ذلك زبدة الشيا ثم قومي بإضافة النشا وقلبي جيدًا وبشكل سريع حتى تحصلي على عجينة طرية ومتماسكة.