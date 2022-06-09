ماسك الخميرة للوجه ضعيه 20 دقيقة قبل النوم وجهك سيصبح أبيض كالقمر في الصباح

ماسك الخميرة للوجه، يتزايد دائماً إقبال السيدات والفتيات على مواقع الإنترنت الخاصة بالتجميل والاهتمام بالبشرة والشعر، حيث يسعى الغالبية العظمى من السيدات إلى الحصول على بشرة بيضاء خالية من أي عيوب، وتلعب الخميرة دوراً حيوياً في وصفات تبييض البشرة وإضفاء الحيوية والإشراقة المطلوبة، وذلك نظراً لاحتوائها على مضادات للأكسدة تساعد على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس فوق البنفسيجية، وخاصةً في فصل الصيف، ما يساعد على احتفاظ البشرة بنضارتها وحيويتها، علاوةً على توحيد لونها من خلال التخلص من آثار أي بقع داكنة أو حبوب أو حتى تصبغات، وسنستعرض لكي في تلك المقالة بعض الوصفات الخاصة بتفتيح البشرة

مكونات تحضير ماسك الخميرة لتبيض البشرة

ملعقتين صغيرتين من الخميرة الجافة.

ملعقتين صغيرتين من عصير الليمون. (لا تناسب الوصفة البشرة الحساسة).

طريقة تحضير ماسك الخميرة لتبيض البشرة

قومي بخلط الخميرة من عصير الليمون المركز في وعاء صغير.

اغسلي وجهك بالماء والغسول، ثم افردي الماسك على بشرتك بشكل جيد، واتركيه حتى يجف تماماً.

ابدئي بفرك الماسك على بشرتك بحركات دائرية بلطف لمدة دقيقتين، ثم اغسلي الماسك بالماء الفاتر.

يمكنك تكرار الوصفة مرتين خلال الأسبوع الواحد، وستجدين أن بشرتك أصبحت بيضاء خالية من أي تصبغات أو بقع داكنة.

وصفة الخميرة والبيض لتبيض البشرة

ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة.

بيضة واحدة صغيرة الحجم.

ثمرة من التفاح.

طريقة التحضير