نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك الخميرة للوجه ضعيه 20 دقيقة قبل النوم وجهك سيصبح أبيض كالقمر في الصباح في المقال التالي
ماسك الخميرة للوجه، يتزايد دائماً إقبال السيدات والفتيات على مواقع الإنترنت الخاصة بالتجميل والاهتمام بالبشرة والشعر، حيث يسعى الغالبية العظمى من السيدات إلى الحصول على بشرة بيضاء خالية من أي عيوب، وتلعب الخميرة دوراً حيوياً في وصفات تبييض البشرة وإضفاء الحيوية والإشراقة المطلوبة، وذلك نظراً لاحتوائها على مضادات للأكسدة تساعد على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس فوق البنفسيجية، وخاصةً في فصل الصيف، ما يساعد على احتفاظ البشرة بنضارتها وحيويتها، علاوةً على توحيد لونها من خلال التخلص من آثار أي بقع داكنة أو حبوب أو حتى تصبغات، وسنستعرض لكي في تلك المقالة بعض الوصفات الخاصة بتفتيح البشرة
مكونات تحضير ماسك الخميرة لتبيض البشرة
- ملعقتين صغيرتين من الخميرة الجافة.
- ملعقتين صغيرتين من عصير الليمون. (لا تناسب الوصفة البشرة الحساسة).
طريقة تحضير ماسك الخميرة لتبيض البشرة
- قومي بخلط الخميرة من عصير الليمون المركز في وعاء صغير.
- اغسلي وجهك بالماء والغسول، ثم افردي الماسك على بشرتك بشكل جيد، واتركيه حتى يجف تماماً.
- ابدئي بفرك الماسك على بشرتك بحركات دائرية بلطف لمدة دقيقتين، ثم اغسلي الماسك بالماء الفاتر.
- يمكنك تكرار الوصفة مرتين خلال الأسبوع الواحد، وستجدين أن بشرتك أصبحت بيضاء خالية من أي تصبغات أو بقع داكنة.
وصفة الخميرة والبيض لتبيض البشرة
- ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة.
- بيضة واحدة صغيرة الحجم.
- ثمرة من التفاح.
طريقة التحضير
- قومي بخفق البيضة جيداً في وعاء مناسب.
- قومي بعصر ثمرة التفاح، ثم اسكبي عصيره في الوعاء.
- أضيفي ملعقة الخميرة، وقلبيها حتى تتأكدي من ذوبانها بشكل كامل.
- طبقي الماسك على بشرتك، واتركيه لمدة 15 دقيقة حتى يجف تماماً.
- اغسلي بشرتك أو وجهك بالماء والغسول المناسب (حتى تتخلصي من أي روائح للبيض).
- استخدمي المرطب المناسب لنوع بشرتك كالكريم أو جيل الصبار لترطيب بشرتك بشكل جيد، لحمايتها من الجفاف، ومنع ظهور أي تجاعيد
- كما تساعد الخميرة بشكل رئيسي في ترطيب البشرة ومنحها مظهرا ناعما وطبيعيا، من خلال العمل على تنشيط الدورة الدموية، بما يساعد على مكافحة الشيخوخة وعلامات التقدم بالعمر وتخلصك من الجلد الميت
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماسك الخميرة للوجه ضعيه 20 دقيقة قبل النوم وجهك سيصبح أبيض كالقمر في الصباح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.