اقوي مكون طبيعي لتبيض الوجه والجسم وإزالة التجاعيد والجلد الميت من أول استعمال

نقاء وجمال البشرة يعد من علامات جمال كل فتاة، لذلك تسعى جميع الفتيات في استخدام مختلف أنواع كريمات التفتيح وتبيض البشرة والتخلص من أي أماكن داكنة أو تصبغات على البشرة، ولكن معظم الكريمات تترك آثار سلبية على البشرة، لذلك تبحث الفتيات عن وصفات طبيعية تساعد على تفتيح لون البشرة وتوحيد لونها، وإزالة الرؤوس السوداء وأي أماكن داكنة، والوصول إلى لون البشرة ناصعة البياض وخالية من أي عيوب، حيث لا تسبب الماسكات الطبيعية أي أضرار على البشرة، كما تكون بسيطة في الثمن وغير مكلفة، لذا سوف نوضح لكم أفضل الخلطات الطبيعية التي تساعد على تبيض وتفتيح لون البشرة.

مكونات تحضير اقوي مكون طبيعي لتبيض الوجه والجسم

يفضل للفتيات الذين يتعرضن إلى أشعة الشمس والأتربة بشكل يومي إتباع روتين يومي لتنظيف البشرة، والحرص على ترطيبها وتنظيفها من أي أتربة أو أوساخ، حيث أنه عند تنظيف البشرة بشكل يومي يجعل هذا الأمر البشرة نظيفة وخالية من أي أتربة، ولا تسمح بتكوين رؤوس سوداء أو أماكن داكنة على البشرة، وتتمثل مكونات وصفة تبيض البشرة في الآتي.

ملعقة من العسل الأبيض.

1 ملعقة من عصير الخيار.

عصير الليمون ملعقة صغيرة.

طريقة التحضير

يساعد العسل الأبيض على ترطيب البشرة، كما يساعد عصير الخيار على شد التهابات البشرة وجعلها أكثر بياضاً ونقائاً، وكذلك يساعد عصير الليمون على قتل البكتيريا المتواجدة على البشرة وتفتيح لون البشرة الداكنة، لذا يمكن استخدام هذه الوصفة من خلال إتباع الآتي.

نضع العسل الأبيض وعصير الخيار والليمون في وعاء ونقلب جميع المكونات.

نوزع جزء من الخليط على البشرة بالتساوي.

لابد من ترك الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة.

بعدها تغسل البشرة ويتم ترطيبها بزيت الزيتون.

يفضل الإعتماد على هذا الماسك كروتين يومي لتنظيف البشرة وتفتيح لونها.

وصفة الكركم الزبادي لتفتيح الاماكن الغامقة بالجسم

ملعقة من الكركم صغيرة.

1 ملعقة كبيرة من الزبادي.

طريقة التحضير