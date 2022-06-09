بملعقة فازلين حضري كريم مزيل للعرق طبيعي 100% يخلصكم من رائحة العرق وتفتيح منطقة الابطين من أول استعمال

تبحث كل سيدة عن طريقة لعمل مزيل عرق بمكونات طبيعية وآمنة على البشرة، تزامناً مع بداية فصل الصيف، لحمايتهم من صدور أي رائحة كريهة، تفادياً لشعورهن بالإحراج وخاصةً عند خروجهن من المنزل، كما أثبتت الدراسات العلمية أن مزيلات العرق التجارية التي تباع في محلات السوبر ماركت، يوجد بعض منها ذو تأثير خطير على الجلد، قد يؤدي إلى الإصابة بسرطان الجلد أو سرطان، ويرجع السبب إلى أن هناك بعض الأنواع من مزيلات العرق تمنع عملية التعرق تماماً، أو تسد مسامات منطقة تحت الإبطين، بما يمنع من تخلص الجسم من السموم التي بداخله، فيؤثر على الجسم بشكل سلبي يضر بصحة الإنسان.

مكونات تحضير كريم مزيل للعرق طبيعي

المكونات

ملعقتان صغيرتان من الشبة المطحونة.

قطرات من ماء الزهر.

ملعقة فازلين

أربع ملاعق من المسك السائل.

ملعقة صغيرة من نشا الذرة.

طريقة التحضير

في إناء قومي بإضافة كمية الشبة المطحونة، وامزجيها مع القليل من ماء الزهر، وقلبيهما جيداً حتى يمتزجا معاً.

أضيفي ملاعق النشا إلى الخليط، مع التقليب المستمر حتى تذوب النشا، ثم أضيفي المسك الأبيض للخليط.

امزجي جميع المكونات جيداً، حتى تحصلي على قاوم متجانس، واسكبي الوصفة في وعاء مناسب، ووضعه في الثلاجة لبضع أيام حتى يصبح قوامه متماسك، وبذلك يصبح جاهزاً للاستخدام.

طريقة تحضير كريم مزيل عرق بزيت جوز الهند:

ست ملاعق من زيت جوز الهند البكر (الأصلي).

ست ملاعق من النشا (تفتيح المنطقة).

ست ملاعق من البيكنج بودر.

قطرات من زيت شجرة الشاي.

طريقة التحضير