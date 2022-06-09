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فرد الشعر بالنشا، نعرض لكم في تلك المقالة الطرق الخاصة بفرد الشعر وتنعميه باستخدام مكون النشا مع خلطه ببعض المكونات الطبيعية الأخرى، تعد طرق فرد الشعر من محركات البحث الإلكترونية الأكثر طلباً، حيث تسعى الغالبية العظمى من الفتيات والسيدات إلى الحصول على شعر مفرود وناعم، لكن دون الإضرار به أو تعريضه للحرارة بشكل مستمر. فرد الشعر بالنشا ملعقتان من النشا.

ملعقتان من زيت الزيتون.

ملعقتان من زيت الخروع.

ويمكنك زيادة الكمية أو مضاعفاتها حسب طول وكثافة شعرك. طريقة التحضير في وعاء مناسب، قومي بخلط النشا في مزيج زيت الزيتون والخروع، وتأكدي من إذابة النشا في الخليط.

قومي بفرد الخليط على كامل شعرك من الجذور حتى الأطراف، ثم غطي شعرك بإحكام، حتى تتشرب بصيلات الشعر كل مقدار الزيوت.

اتركي الماسك على شعرك لمدة ساعتين على الأقل.

ثم قومي بغسل شعرك بالماء الفاتر والشامبو، ثم ضعي البلسم من أجل ترطيب شعرك.

كرري الماسك مرة واحدة كل أسبوع وستلاحظين أن شعرك أصبح مفروداً وناعماً خلال 3 شهور كحد أقصى.

وتستخدم عادةً النشا في وصفات فرد الشعر، وذلك نظراً على معادن وفيتامينات تعمل على تغذية الشعر وفرده ومنحه اللمعان والحيوية المطلوبة. طريقة فرد الشعر بالنشا ملعقة كبيرة أو اثنتين من نشا الذرة.

كوب من الماء. طريقة التحضير أذيبي مقدار النشا في الماء في إناء مناسب الحجم، على أن يكون الماء دافئاً حتى تذوب النشا تماماً.

ضعي الوعاء على النار على درجة حرارة متوسطة، ثم اتركيه على النار حتى يصبح الخليط متماسكاً.

انتظري حتى يبرد الخليط تماماً، ثم قسمي شعرك إلى أربع أجزاء متساوية، وقومي بتوزيع الماسك على شعرك.

غطي شعرك بكيس بلاستيكي، وانتظري حتى يمر 4-5 ساعات أو حتى يجف الماسك تماماً على شعرك.

قومي بغسل شعرك جيداً بالماء والشامبو المناسب، ثم ضعي حمام الكريم المناسب لشعرك لمدة ربع ساعة، ثم اشطفي شعرك جيداً، وذلك لكي تتخلصي من كل بقايا الماسك وحمام الكريم.

ولكن احذري عزيزتي من استعمال النشا لكل سيدة تعاني من وجود قشرة بالشعر، عمر شويل - جدة بملعقة نشا غيري شعرك 180 درجة حولي شعرك الخشن المجعد لخيوط حرير خلال ساعتين - ثقفني

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