بأسرار الكوافيرات.. طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي بدون اي مواد كيميائية وتغطية مثالية للشيب

صبغ وتلوين الشعر يحتاج إلى الذهاب إلى صالونات التجميل ودفع مبالغ مالية كبيرة، كما أن الصبغات الكيميائية ضارة على الشعر وتسبب تلف البصيلات و ضعف الشعر وتساقطه وتقصفه، لذلك يفضل تجنب استخدام الصبغات الكيميائية، حيث يمكن لجميع الفتيات صبغ شعرهن في المنزل وتوفير الكثير من المال، وتجنب الذهاب إلى صالونات التجميل، لذلك يبحثن عن طرق صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي في المنزل بمكونات طبيعية وغير مكلفة، لذا سوف نلقي الضوء على طريقة صبغ الشعر بكل سهولة في المنزل بدون استخدام الصبغات الكيميائية الغير صحية على الشعر.

طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي

يعتبر اللون الأشقر الذهبي الأكثر طلباً بين الفتيات، فهو لون مميز وجذاب وتفضل جميع الفتيات صبغ الشعر بهذا اللون، ولكن يفضل بأن تكون بشرة الوجه بيضاء أو فاتحة حتى يليق عليها، فهناك ألوان كثيرة يمكنك تلوين شعرك بها، ولكن يفضل اختيار اللون المناسب للون بشرتك، حيث يمكنك صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي من خلال توفير المكونات التالية.

المكونات

عدد من أكياس عشبة البابونج.

خمس ملاعق كركم.

ماء مغلي.

طريقة التحضير

تفضل العرائس ومعظم الفتيات صبغ شعرهن باللون الأشقر الذهبي، حتى يظهرهن بشكل جذاب ومميز، ولكن الصبغات الطبيعية أفضل بكثير للشعر من الصبغات الكيميائية، لذلك يمكنك استخدام ماء عشبة البابونج لتلوين شعرك باللون الأشقر الجذاب، وتتمثل طريقة الصبغ في إتباع الآتي.

أولاً نضع أكياس البابونج في الماء المغلي لمدة نصف ساعة.

يتم تصفية ماء البابونج من الأكياس.

نضيف الكركم على ماء البابونج ونقلبهم.

نغسل الشعر بالخليط ونتركه لمدة ساعتين مع وضع غطاء الرأس.

بعدها يتم غسل الشعر بالماء الفاتر وتكرار الوصفة بشكل يومي حتى تحصلين على اللون المطلوب.

طريقة صبغ الشعر بالكركم للحصول على اللون الأشقر الذهبي

كوب من الحناء.

أربع ملاعق من الكركم.

ملعقة من خل التفاح.

ماء ساخن.

طريقة التحضير