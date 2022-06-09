بأسرار الكوافيرات.. صبغ الشعر بالكركدية لعشاق اللون الاحمر العنابي وتغطية مثالية للشيب بطريقة طبيعية

الجميع يستخدم الكركديه في تناوله كمشروب ساقع أو مشروب ساخن، ولكن الذي لايعرفه الكثير منا أن الكركديه له استخدام آخر في تغير لون الشعر الطبيعي إلى اللون الأحمر العنابي، وهذا اللون أصبح أكثر انتشارا وسط الشباب، والجميل في هذا اللون أن يتماشى مع جميع درجات لون البشرة سواء كانت الفاتحة أو الغامقة أو القمحية، وعلى الرغم من وجود الكثير من صبغات الشعر باللون العنابي إلا أنها ليست صحية على الإطلاق وتؤثر على الشعر بالضرر، ولكن نحن جئنا إليكم بهذا المقال لكي نوضح لكم طريقة صبغة الشعر باللون العنابر باستخدام الكركدية، لمعرفة الطريقة يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا.

مكونات صبغ الشعر باللون الأحمر العنابي باستخدام الكركديه

يعتبر تغيير الشعر من الأمور الهامة لدى جميع النساء، لأنه من الطبيعي أن يتأثر الشعر بكل هذه الصبغات، لأنها تحتوي على مواد كيميائية تضر البشرة، والنساء بطبيعتهم يحبون الزينة والتزين، ولذلك يذهبن تغير لون شعرهم من وقت لأخر، مع العلم أن هذا الأمر مكلف للغاية وتضيع الوقت الكثير في الذهاب والانتظار في الكوافير، ونحن سوف نقدم لكم

المكونات:

كوب ونصف من الكركديه.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

طبق لتحضير الوصفة.

فرشاة صغيرة، مخصصة للصبغة.

طريقة تحضير الصبغة واستخدامها في البيت

نحن دائما نعمل على مساعدة جميع الذهاب عن طريق تقديم الكثير من الوصفات الطبيعية التي تجعل شكلهم أحلى، والجميل في الوصفات التي نقدمها لكم أن تحافظ على الشعر من التلف والتقصف، ونحن الآن نقدم لكم طريقة تحضير الصبغة:

يتم وضع الكركديه في الماء لمدة 12 ساعة.

يجب أخذ ماء الكركديه، ويتم وضع جميعالمكونات السابق ذكرها.

يتم التقليب حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض.

يجب تقسيم الشعر إلى عدة أقسام.

نضع الصبغة من الجذور حتى الأطراف. يتم تغطية الشعر لمدة ساعة ونصف.

بعد ذلك يجب غسل الشعر بالشامبو.

بعد ذلك يجب تمشيط الشعر وإذا وجدنا آثار الصبغة يجب غسل الشعر مرة أخرى.

كما ذكرت في المقال إنه يمكن أن تقومي بصبغ الشعر في المنزل بكل سهولة بدون اي تكاليف فقط حيث يمكن استخدام بعض المكونات التي توجد في كل بيت حيث يمكن أن تقومي بعمل ذلك في الحال والحصول على لون شعر احمر بدون مجهود أو تكاليف بدوناي تكاليف يمكنك أن تقومين باستخدام هذه الطريقة المذكورة لكي تحصلي على شعر لونه بني بكون اي تكاليف أو مجهود استخدام هذه الخلطة سوف تلاحظين الفرق في الحصول على