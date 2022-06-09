وداعا للشيب المبكر.. بملعقة قرنفل تخلصي تماماً من الشعر الأبيض في ثواني معدودة بدون رجوعة مرة أخرى

وصفة القرنفل للقضاء على الشيب المبكر ، انتشر هذه الأيام ظهور الشعر الأبيض عند الكثير من الشباب، وأصبح ظهوره لا يرتبط بسن معين ولا حتى بلوغ سن الخمسين، ويرجع سبب ظهور الشيب إلى الكثير من الأسباب منها عوامل وراثية لا دخل للإنسان فيها، ومنها عوامل طبيعية ناتجة عن ظروف الحياة الصعبة وتعرض الشخص للمشاكل النفسية والأسرية التي أصبحنا نراها كل يوم، ولكن نحن جئنا إليكم بهذا المقال لكي نوضح لكم علاج مشكلة الشيب الأبيض من البيت دون اللجوء إلى الذهاب إلى الطبيب، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات وصفة القرنفل للقضاء على الشيب الأبيض

القرنفل من الأعشاب الطبيعية التي لها أهمية كثيرة في حياتنا اليومية، والجميع يعرف القرنفل الذي نستخدمه في الطعام، وله استخدام آخر وهو مسكن عام آلام الأسنان المؤلمة عن طريق وضع كمية بسيطة من القرنفل في الفم ويتم الضغط عليها بواسطة الأسنان، ونحن نقدم لكم الاستخدام الثالث للقرنفل وهو التخلص من الشعر الأبيض نهائيا عن طريق الوصفة القادمة، وإليكم المكونات:

كوب إلا ربع من زيت القرنفل.

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

كوب إلا ربع من زيت السمسم.

كوب إلا ربع من أي كريم مرطب.

طريقة تحضير وصفة القرنفل للقضاء على الشيب الأبيض

لا يوجد أفضل من الوصفات الطبيعية لأنها سلاح ذو حدين بمعنى أنه إذا تم استخدام الوصفة ولن تأتي بنتيجة مرضية، لن تأتي بنتيجة عكسية ولا تضر الشعر نهائيا، لأن زيت القرنفل يحتوي على مادة الميلامين التي تعمل على ثبات لون الشعر الطبيعي والتخلص من الشعر الأبيض، والآن سوف نقدم لكم خطوات التحضير والاستخدام:

نضع جميع المكونات السابقة في وعاء عميق.

يتم التقليب حتى نحصل على قوام كريمي.

يتم وضع هذه الخلطة على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

يجب ترك الوصفة على الشعر لمدة ثلاث ساعات.

بعد ذلك يجب غسل الشعر بالشامبو جيدا.

بعد ذلك يجب غسل الشعر بالشامبو جيدا. يتم تكرار هذه الوصفة مرة أو مرتين في الشهر.

لن نتوقف عن الوصفة إلا بعد التأكد من أنه لا يوجد شعر أبيض نهائي

حيث يمكن أن يتم التحضير لتلك الوصفة باستخدام الفازلين للتخلص من الشعر الأبيض بشكل نهائي في دقائق فقط تتم عملية الإذابة للفازلين مع جل الصبار، مع وضع الزيوت وتقليبها ومن ثم نأخذ النشا مع البن ونقوم بالخلط الجيد ما بينهما فهذه هي الخلطة السحرية وبعد التأكد من خلطهما نقوم بالمزج ما بين مختلف المكونات وبعدها تصبح الخلطة متاحة للاستعمال ويتم تطبيق الخليط على الشعر