سحر مفعول كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن في نصف ساعة سيصبح ناعم كالحرير لن تصدقي النتيجة

كيراتين بانثينول لفرد الشعر الخشن والمجعد ، مشكلة الشعر المجعد ليس فقط لدى النساء وإنما يعاني بعض الرجال أيضا من مشكلة الشعر الخشن والمجعد، ولا أحد يريد أن يرى الشعر المجعد إطلاقا، لأن يعطي لشخص شكلا غير لائق، وانتشرت هذه المشكلة في الفترة الحالية بصورة كبيرة ويرجع سبب ذلك إلى استخدام صبغات الشعر بشكل مستمر، بالإضافة إلى عمليات فرد الشعر، والتي تؤثر وتضر الشعر بشكل كبير، وللأسف الكثير منا لا يعي ذلك، ولكن بعد تجربة هذه الوصفة التي نطلعكم عليها الآن سيتحول شعرك من المجعد إلى الحرير من أول استخدام، مع العلم أن مكونات هذه الوصفة طبيعيّة وتناسب جميع أنواع الشعر في كافة الأعمار، لمعرفة المزيد من المعلومات يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات وصفة الكيراتين لفرد الشعر المجعد

يذهب الكثير من النساء إلى الكوافير لعمل الكيراتين لفرد الشعر المجعد وهذا الأمر مكلف للغاية وأنها ستدفع المال الكثير، بالإضافة إلى تضييع الوقت في الانتظار هناك، ولكن الجميل والرائع في هذه الوصفة أنك بكل سهولة وبدون مغادرة المنزل تقومين بفرد الشعر في ثواني وبدون بذل أي مجهود على الإطلاق، ونحن الآن نقدم لكم مكونات هذه الوصفة:

نصف علبة أو علبة كاملة من كريم بانثينول.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت جوز الهند.

الشامبو المستعمل لديكِ.

طريقة تحضير واستخدام كيراتين طبيعي لفرد الشعر

يعتبر كريم بانثينول من أفضل الكريمات التي تحتوي على عناصر ومواد مفيدة جدا للشعر، وتعمل على تغذية الشعر من الجذور، بالإضافة إلى أنه له دور فعال في فرد الشعر، كما أنه أمن على البشرة والشعر أيضا، والآن نقدم لكم خطوات تحضير واستخدام الوصفة:

نضع الكريم في طبق عميق.

نضع زيت جوز الهند وزيت الزيتون على الكريم ويتم التقليب جيدا حتى تتجانس جميع المكونات.

يتم وضعها على الشامبو المفضل لديك.

يتم وضع هذه الوصفة على الشعر وتركها لمدة ربع ساعة.

يجب بعد مرور الوقت غسل الشعر بالماء العادي.

يمكن تكرار هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.

كنل ذكرنا في المقال إنه يمكن أن تقومي لتطويل الشعر بجنون وانبات الفراغات ومقدمة الرأس بكل سهوله في المنزل باستخدام هذه الخلطة وهي كريم بأنثينول الجبار للتخلص من الشعر القبيل أو المتساقط استخدمي هذه الطريقة التي قمت بذكرها في النقال لكي تحصلي عل سعر طويل وصحي جدا وكثيف كشعر الهنديات يمكن أن تقومي بوضع الكيراتين الطبيعي بفرد شعرك الخشن والمجعد خلال ساعتين سيصبح ناعم حرير