طريقة عمل المكرونة البشاميل بأسرار المطاعم لأكلة موفرة وتشرفك في العزومات

يرغب البعض في معرفة طريقة عمل المكرونة البشاميل باعتبارها من الأطباق المميزة الغنية ذات المذاق الرائع الجميل التي تزين الموائد والعزومات، تتفنن ربات البيوت في تحضيرها ووضع بعض الاضافات الخاصة التي تقوي وتعزز النكهة المميزة للمكرونة وذلك للحصول على أشهى وأسرع طبق من المكرونة البشاميل.

طريقة عمل المكرونة البشاميل

هي إحدى الأكلات المميزة التي يعشقها الجميع لتحضير طبق مميزة ولذيذ من المكرونة البشاميل ينبغي إتباع التالي:

المكونات

نصف كيلو مكرونة قلم.

¼ كيلو من اللحم المفروم.

4 ملاعق من الدقيق.

ملعقتان كبار من السمن.

لتر من الحليب.

بصل مقطع إلى قطع صغيرة.

بيضة واحدة.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

ورق لورا.

رشة من الحبهان البودر.

مكعب مرقة دجاج.

3 قطع من الجبنة المثلثات.

المكرونة مثل المطاعم

لتحضير اللحم المفروم يتم وضع ملعقة من السمن على النار ثم يضاف إليها البصل المقطع.

يشوح البصل جيدًا حتى يتغير لونه ثم يوضع مقدار اللحم المفروم ويقلب الخليط جيدًا.

يضاف القليل من الفلفل الأسود والحبهان البودر وورق اللورا إلى خليط اللحم ويترك على النار لمدة 10 دقائق حتى تنضج اللحم تمامًا ثم يضاف القليل من الملح.

لسلق المكرونة يتم وضع وعاء مملوء بالماء على النار ويترك حتى يغلي ثم يضاف القليل من الملح وقطرات من الزيت ثم يضاف مقدار المكرونة وتقلب جيدًا.

تترك المكرونة على النار لمدة 10 دقائق ثم تصفى وتشطف بالماء البارد.

لتجهيز البشاميل يضاف مقدار السمن في وعاء على النار حتى يذوب تمامًا ثم يوضع الدقيق ويقلب الخليط جيدًا حتى يتغير لونه مع مراعاة خفض درجة الحرارة لمنع احتراق الدقيق، يضاف مقدار اللبن إلى الخليط السابق ويقلب بسرعة في اتجاه واحد حتى يثقل القوام.

للحصول على قوام كريمي ناعم للبشاميل يفضل وضع 3 قطع من الجبن المثلثات مع إضافة مقدار من الملح والفلفل الأسود ومرقة الدجاج، يقلب الخليط جيدًا.

تخلط المكرونة مع نصف كمية البشاميل يفضل وضع ملعقة من البشاميل في أرضية الصينية، ترص نصف كمية المكرونة ثم يوضع اللحم المفروم ثم تضاف كمية المكرونة المتبقية.

صب كمية البشاميل المتبقية على الصينية وتسويتها، للحصول على لون ذهبي جميل يفصل خفق بيضة واحدة مع رشة من الفلفل الأسود ووضعها على الصينية.

توضع الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة ثم تقدم.

في نهاية مقال طريقة عمل المكرونة البشاميل حيث تم توضيح طريقة إعدادها بمكونات بسيطة وخطوات سهلة بالتفصيل مع توضيح كل التكات والإضافات التي تضمن نجاحها باعتبارها من أشهى الأطباق التي يفضلها الجميع.