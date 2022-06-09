لو سنك أكبر من 25.. ماسك الزبادي والقهوة لتفتيح البشرة وتنشيط الكولاجين بعد أسبوع ستدهشك النتائج

ماسك الزبادي والقهوة، تعاني الكثير من النساء من العديد من مشاكل البشرة، والتي تجعلهم يبحثون عن أفضل الوصفات، والماسكات التي تكون طبيعية من أجل الحفاظ على البشرة، خاصة أن الزبادي والقهوة، والكثير من المكونات الطبيعية أظهرت فاعليتها بشكل قوي جدًا في التأثير الإيجابي على البشرة، حيث أنهم قادرين على الحفاظ عليها، مع إمكانيتهم في جعل البشرة ذات نضارة وإشراق.

ماسك الزبادي والقهوة

لقد أثبتت الكثير من الدراسات دور القهوة الكبير في تنقية البشرة والحفاظ عليها، حيث تلعب القهوة دور هام في عملية تقشير الوجه بأفضل شكل ممكن، كما أننا يمكننا استخدامها في علاج حب الشباب الذي يسبب قلق كبير لدى جمهور من البالغين، بالإضافة إلى أننا يمكننا أن نتخلص من علامات التمدد، وأيضًا السيلوليت بكل سهولة، كما تعمل القهوة على زيادة تدفق كمية الدم للبشرة.

ماسك القهوة للتبييض

المكونات

ملعقتان صغيرتان من مسحوق القهوة.

وملعقتان صغيرتان من عسل النحل.

ملعقتان صغيرتان من اللبن الطازج.

وعاء خاص بالماسكات.

قفازات بلاستيكية.

ماسك القهوة لتفتيح البشرة

قبل أن نقوم بأي شيء علينا أولًا أن نقوم بغسل الوجه بشكل جيد بواسطة غسول ذات مكونات طبيعية، وباستخدام المياه الدافئة، وذلك حتى نتخلص من أي شيء على البشرة قد تعيق من تأثير الماسك على الوجه بشكل جيد.

بواسطة منشفة قطنية نقوم بتجفيف الوجه بشكل كامل، ثم نقوم بارتداء القفازات باليدين قبل البدء بتحضير الوصفة، وذلك من أجل إنجاح هذه العملية، والحصول على أفضل نتائج.

عند ذلك نقوم بوضع مسحوق القهوة في الوعاء، ثم نضيف عليه كمية عسل النحل، ونخلطهم مع بعضهم البعض بشكل جيد، هنا نقوم بإضافة ملعقتان اللبن في الوعاء.

نقوم بخلط جيع المكونات لعدة دقائق حتى نلاحظ أنها جميعها امتزجت مع بعضها البعض تمامًا، وأصبحت نسيج واحد متماسك إلى حد ما.

نقوم بوضع هذا الخليط على الوجه، وعلينا أن نأخذ في الاعتبار أنه لا بد أن يغطى الوجه كاملًا بهذا الخليط.

نترك هذا الماسك على البشرة لمدة لا تتعدى النص ساعة، بعد مرور ذلك الوقت نقوم بفرق الماسك بواسطة اليدين لمدة 4 دقائق.

وبعدها يشطف الوجه بواسطة الماء الدافئ بشكل جيد حتى نتأكد من إزالة هذا الخليط تمامًا من على الوجه، هنا سوف نلاحظ أن الوجه أصبح أفضل مما كان مع الحصول على نتيجة ممتازة.

في نهاية هذا المقال نكون قد قدمنا لكم أفضل تحضير لماسك الزبادي والقهوة، والذي ننصح باستخدامه مرتين كل أسبوع، ذلك نظرًا للخصائص الكثيرة والمفيدة للقهوة، حيث أنها لها قدرة فائقة في جعل بشرتك كما لو كأنها بشرة طفل.