طريقة عمل شوربة الشوفان الصحية للرجيم

تتساءل الكثير من النساء عن طريقة عمل شوربة الشوفان باعتبارها إحدى الأطباق الغنية اللذيذة ذات القيمة الغذائية العالية، يلعب الشوفان دور كبير في تنظيم معدل السكر في الدم إضافة إلى دوره الفعال في تحسين عملية الهضم وعلاج الإمساك لاحتوائه على الألياف كما يعطي شعور بالشبع لفترات طويلة لذا ينصح الكثيرون بضرورة تناول الشوفان.

طريقة عمل شوربة الشوفان

الشوفان من الحبوب الغذائية ذات القيمة الغذائية العالية لذا يفضل الكثيرون تناوله خاصة عند إتباع الحميات الغذائية باعتباره من الوجبات المشبعة قليلة السعرات الحرارية، يمكن تحضير طبق مميز من شوربة الشوفان عن طريق اتباع التالي:

المكونات

كوب من الشوفان الناعم.

3 ملاعق من زيت الذرة.

عدد أربعة حبات من الطماطم المقطعة مكعبات.

بصلة واحدة.

فص ثوم مهروس.

4 أكواب من الماء.

حزمة صغيرة من الكزبرة الخضراء.

مكعب مرقة دجاج.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

½ ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحار أو البارد حسب الرغبة.

الطريقة

يوضع مقدار الزيت في وعاء كبير على نار متوسطة ويترك حتى يسخن ثم يضاف مقدار الشوفان.

يقلب الشوفان في الزيت جيدًا حتى يتحمص ويتحول للون الذهبي الجميل المميز.

فرم مقدار الطماطم والبصل والثوم والكزبرة الخضراء مع كوب من الماء فرم ناعم باستخدام الكبة أو الخلاط الكهربائي.

صب خليط الطماطم على الشوفان وتقلب المكونات جيدًا حتى تمتزج مع بعضها البعض جيداً.

تضاف كمية الماء المتبقية إلى الخليط السابق وتقلب جيدًا حتى الغليان.

يفضل خفض درجة الحرارة في هذه المرحلة وإضافة مكعب المرقة والملح والفلفل الأسود والكمون والفلفل الأحمر مع التقليب المستمر.

يغطى الوعاء ويترك على النار لمدة ربع ساعة على الأقل.

تقدم شوربة الشوفان الرائعة في أطباق التقديم ويفضل تزيينها بالقليل من الكزبرة الخضراء الطازجة كما يفضل البعض إضافة القليل من عصير الليمون حسب الرغبة.

في نهاية مقال طريقة عمل شوربة الشوفان حيث تم توضيح خطوات تجهيزها بالتفصيل بالمقادير والمكونات المضبوطة التي تضمن النجاح في إعداد طبق مميز وشهي من شوربة الشوفان الصحية في دقائق معدودة ونتيجة مذهلة.