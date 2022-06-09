طريقة عمل العيش الفينو الهش القطني بعجينة اقتصادية 100% لألذ ساندويتشات

تزايد البحث عن طريقة عمل العيش الفينو تزامنًا مع بداية الصيف حيث يستخدمه الكثيرون في عمل أشهى وألذ الساندويتشات في الرحلات كما يمكن استخدامه في وجبات العشاء الخفيفة، للحفاظ على سلامة الأسرة ونظافة الخبز يفضل إعداده في المنزل بطريقة اقتصادية سهلة ونتيجة مذهلة بشهادة الجميع وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

طريقة عمل العيش الفينو

العيش الفينو من المكونات الأساسية التي لا غنى عنها في البيت لذا تحرص الأمهات على إعداده في المنزل بمكونات وخطوات بسيطة وسهلة تتمثل في التالي:

المكونات

كيلو من الدقيق الأبيض.

3 ملاعق من السكر.

القليل من محسن الخبز.

عدد أربعة ملاعق كبار من الزيت.

كيس من الخميرة الفورية.

ماء دافئ للعجن.

بيضة واحدة.

سمسم.

حبة البركة.

رشة من الملح.

القليل من الزيت.

الفينو الهش القطني

قبل البدء في إعداد العيش الفينو يفضل نخل مقدار الدقيق مرتين وذلك للحصول على عجينة هشة وطرية.

يوضع كيس من الخميرة الفورية في كوب به القليل من الماء الدافئ ويضاف إليها مقدار السكر ومحسن الخبز ثم يقلب الخليط جيدًا ويغطى ويترك لعدة دقائق.

في وعاء كبير يوضع مقدار الدقيق المنخول ورشة من الملح ثم يضاف خليط الخميرة ويقلب جيدًا حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.

يضاف الماء الدافئ بالتدريج أثناء العجن حتى نحصل على عجينة ناعمة سهلة التشكيل.

لضمان نجاح عجينة العيش يفضل الاستمرار في العجن لمدة ربع ساعة.

ينبغي دهن وش العجينة بالقليل من الزيت لمنع تشققها، تغطى العجينة وتترك حتى تتخمر في مكان دافئ.

تقسم العجينة إلى كرات صغيرة، للحصول على شكل العيش الفينو الأسطواني يفضل فرد كل كرة بالنشابة وتلف على هيئة أسطوانة مع مراعاة غلق الأطراف جيدًا.

يفضل وضع ورق زبدة في الصينية لمنع الالتصاق ثم يرص العيش الفينو.

للحصول على لون ذهبي جميل يفضل دهن العجينة بعد تشكيلها بالبيض المخفوق مع رش القليل من السمسم وحبة البركة.

توضع الصينية في فرن ساخن على درجة حرارة 200 حتى يتحول للون الذهبي الجميل.

وبهذا يكون قد تم التعرف على طريقة عمل العيش الفينو بالمكونات والخطوات السهلة البسيطة مع عرض كل التكات والإضافات التي تضمن النجاح عند إعداده في المنزل والاستماع بمذاق العيش الساخن الشهي الذي يعشقه الجميع.