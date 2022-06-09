لإطلالة جذابة.. طريقة عمل المناكير الفرنش في البيت كالمحترفين تماماً ووفري فلوسك

للحصول على مانكير فرنش جذاب، أو ما يسمى بـ المناكير الفرنسي الأبيض، تحتاجين إلى اتباع سلسلة من نصائح العناية بالأظافر، بالإضافة إلى عدد من الخلطات التي ستساعدك على إطالتها والاستمتاع بأظافر جذابة، المانيكير الفرنسي هو أحد أبسط أنواع مانيكير وأكثرها شيوعًا بين النساء.

طريقة عمل المناكير الفرنش في البيت

فيما يلي أدوات تحتاجينها لعمل المناكير الفرنش في البيت:

طلاء أظافر لونه أبيض.

طلاء أظافر واضح وشفاف.

شريط لاصق.

فازلين.

عصا أو أعواد تنظيف الأذن للتخلص من الزوائد.

مزيل الطلاء.

إجراءات وضع المناكير الفرنش في البيت

ضعي طبقة من الفازلين على الجلد حول أظافرك لمنع الطلاء من التلطخ أو محاولة الوصول إلى جلد بشرتك.

ضعي طبقة رقيقة من طلاء الأظافر الشفاف وقومي بالانتظار حتى يصبح جاف.

قصي الشريط إلى مقاطع قصيرة واستخدميها لتغطية كل ظفر، تاركة حافة الظفر مكشوفة. تأكدي من إبقاء الشرائط مستقيمة.

إذا لم يكن لديك شريط لصق، بإمكانك استخدام ضمادة طبية بنفس الطريقة السابقة.

ابدئي الآن في تطبيق طلاء أبيض على الحافة المكشوفة لكل ظفر.

انتظري أظافرك حتى تصبح جافة تمامًا بعدها أزيلي الشريط اللاصق من كل ظفر.

اختمي بطبقة جديدة من طلاء الأظافر الشفاف لمنح أظافرك اللمعان الذي تحتاجه، وقد انتهيت من عمل المناكير الفرنش.

وصفات لجعل الأظافر طويلة

يكون شكل المناكير الفرنش جميل جدًا على الأظافر الطويلة لذلك سأعرض اليكي مجموعة من النصائح والوصفات حول هذا الأمر وهي:

الأفوكادو: قومي بهرس ربع حبة أفوكادو واخلطيها مع ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند. ضعي المزيج على أظافرك واتركيه لمدة 10 دقائق ثم اغسليه بالماء الدافئ. كرري هذا الخليط ثلاث مرات أسبوعيًا.

زيت الزيتون والثوم: قومي بسحق فصين من الثوم واخلطيها بملعقة من زيت الزيتون. ضعي الخليط على أظافرك وضعي القفازات لمدة ربع ساعة حتى تمتص أظافرك الخليط. ثم يُغسل بالماء الدافئ والصابون.

إذا كنتي من محبي طلاء الأظافر الفرنسي ولكنك في العادة لا تحصل عليه بشكل مثالي قدمنا لكِ هنا أسهل طريقة عمل المناكير الفرنش في البيت بالتفصيل.