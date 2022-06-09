ماسك القهوة السحري لتبييض وتقشير البشرة وتنقيتها وإزالة أي شوائب وبقع وتصبغات

يعد ماسك القهوة من افضل الماسكات التي يمكننا إستخدامها في تفتيح البشرة، لأن الغالبية العظمى من الفتيات يقومون بالإهتمام بالبشرة ويرغبون في ظهورها بيضاء مثل الحليب حيث من المعروف أن البشرة البيضاء هي التي تجعل اي فتاة تظهر بشكل جميل ورائع يعمل على لفت الأنظار لذلك علينا الإهتمام والعناية بها من حيث الإهتمام بعمليات التنظيف والتقشير وإستخدام الماسكات التي تعمل على سد وتفتيح البشرة، وتستخدم العديد من الفتيات الذين يعانون من مشكلة إسمرار البشرة والتجاعيد بإستخدام الوصفات والخلطات التي يعتقدون أنها تعمل على تفتيح البشرة ويقومون بشراء هذه الخلطات من بعض المراكز والمستحضرات التجميلية التي يقومون بشرائها بأسعار غالية بالإضافة إلى أنها تحتوي على مواد فعالة تعمل على إلتهاب البشرة وجعلها غير مقبولة، ولكننا يجب علينا إستخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل على إستخدام شد البشرة وجعلها بيضاء مثل الحليب وناعمة مثل الحرير.

مكونات عمل وصفة ماسك القهوة لتفتيح البشرة

ملعقتان صغيرتان من القهوة.

نصف ملعقة واحدة كبيرة من الجيلاتين.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة عمل وصفة ماسك القهوة لتفتيح البشرة