نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك القهوة السحري لتبييض وتقشير البشرة وتنقيتها وإزالة أي شوائب وبقع وتصبغات في المقال التالي
يعد ماسك القهوة من افضل الماسكات التي يمكننا إستخدامها في تفتيح البشرة، لأن الغالبية العظمى من الفتيات يقومون بالإهتمام بالبشرة ويرغبون في ظهورها بيضاء مثل الحليب حيث من المعروف أن البشرة البيضاء هي التي تجعل اي فتاة تظهر بشكل جميل ورائع يعمل على لفت الأنظار لذلك علينا الإهتمام والعناية بها من حيث الإهتمام بعمليات التنظيف والتقشير وإستخدام الماسكات التي تعمل على سد وتفتيح البشرة، وتستخدم العديد من الفتيات الذين يعانون من مشكلة إسمرار البشرة والتجاعيد بإستخدام الوصفات والخلطات التي يعتقدون أنها تعمل على تفتيح البشرة ويقومون بشراء هذه الخلطات من بعض المراكز والمستحضرات التجميلية التي يقومون بشرائها بأسعار غالية بالإضافة إلى أنها تحتوي على مواد فعالة تعمل على إلتهاب البشرة وجعلها غير مقبولة، ولكننا يجب علينا إستخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل على إستخدام شد البشرة وجعلها بيضاء مثل الحليب وناعمة مثل الحرير.
مكونات عمل وصفة ماسك القهوة لتفتيح البشرة
- ملعقتان صغيرتان من القهوة.
- نصف ملعقة واحدة كبيرة من الجيلاتين.
- ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.
- ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.
طريقة عمل وصفة ماسك القهوة لتفتيح البشرة
- قومي اولا بغسل بشرتك بالماء الفاتر وبالغسول المناسب لنوع بشرتك حتى تصبح بشرتك نظيفة.
- بعد الحصول على بشرة نظيفة قومي بتحضير إناء وضعي به ملعقتان صغيرتان من القهوة مع نصف ملعقة واحدة كبيرة من الجيلاتين مع ملعقتان كبيرتان من ماء الورد مع ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند وعليكي بتقليب هذه المكونات ببعضها حتى تصبح الخلطة متجانسة تماما.
- بعد الحصول على تلك الخلطة وهذا الماسك السحري المتجانس عليكي بوضعه على بشرتك النظيفة التي قومنا بغسلها وقومي بترك هذا الماسك على بشرتك لمدة عشرون أو خمسة وعشرون دقيقة حتى يجف الماسك تماما.
- بعد جفاف الماسك جيدا عليكي بتقشيره ويشترط أن لا يتم التحدث أثناء وضع الماسك حتى لا تتكون تجاعيد ثم قومي بغسل بشرتك بالماء البارد حتى تصبح نظيفة.
- كرري إستخدام تلك الماسك مرتان في كل إسبوع وخلال خمسة عشر يوم تبدأ النتيجة الرائعة الجبارة في الظهور.
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