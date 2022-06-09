طريقة كوكيز بيتي كروكر وصفة مظبوطة وسهلة

يكاد يكون حلى الكوكيز المقدم من البيتي كروكر من أشهى أنواع الكوكيز والتي من الممكن إعدادها داخل المنزل، لكن دائمًا ما تتبوأ محاولات الناس في إعداد الكوكيز بالفشل، وبناء على ذلك سنقوم بتحويل ذلك الفشل إلى نجاح، وذلك بعد عرضنا المفصل لمقال طريقة كوكيز بيتي كروكر.

طريقة كوكيز بيتي كروكر

إليكم أبرز وأسهل طريقة عمل كوكيز بيتي كروكر داخل المنزل بهذا الشكل الآتي ذكره:

المقادير

كوب من رقائق الشوكولاتة.

2 حبة من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من الزبدة.

علبة بيتي كروكر جاهز بالشوكولاتة.

كوكيز سهل وسريع

تتمثل أولى خطوات التحضير بإشعال الفرن على درجة حرارة تقدر بحوالي 350 درجة مئوية.

وبعد ذلك نقوم بإفراغ نصف علبة البيتي كروكر داخل وعاء كبير الحجم، وذلك بإضافة الزبدة والبيض والفانيليا.

وبعد ذلك نقوم بإفراغ نصف علبة البيتي كروكر داخل وعاء كبير الحجم، وذلك بإضافة الزبدة والبيض والفانيليا. ومن بعدها نقوم بخفق المكونات معًا بواسطة المضرب الكهربائي.

ثم تأتي خطوة إضافة الكمية المتبقية من علبة البيتي كروكر مع رقائق الشوكولاتة، وذلك مع الخلط بصورة مستمرة، حتى نتأكد من تمام تجانس المكونات معًا.

وبعد ذلك نقوم بإحضار صينية ونضع عليها ورقة زبدة.

ثم تأتي خطوة تشكيل الكوكيز على حسب الذوق الشخصي لدينا.

ومن بعدها نقوم بإدخال صينية الكوكيز بيتي كروكر داخل الفرن المشتعل مسبقًا لفترة زمنية تقدر بحوالي 12 دقيقة.

وبعد انتهاء المدة المحددة، نقوم بإخراج الكوكيز من الفرن، ويتم تركه حتى يبرد.

ثم نقوم بتزيينه بكريمة الشوكولاتة، وذلك على حسب الرغبة، وبذلك يكون الكوكيز جاهزًا للتناول.

ومن الممكن أن يتم إضافة كمية من البندق المجروش داخل عجين الكوكيز مع رقائق الشوكولاتة، فهذه الإضافة تعطي درجة أعلى لمذاق الكوكيز بيتي كروكر.

ومن الأفضل ترك الكوكيز لمدة دقائق حتى يبرد، حتى نتحصل على الملمس الشهير بالكوكيز.

وفي النهاية نكون قد سردنا لكم كافة التفاصيل التي تدار حول طريقة كوكيز بيتي كروكر بالمنزل، وبذلك نستطيع أن نقول وداعًا لفشل عمل هذا النوع من الحلويات داخل المنزل، فيجب علينا الالتزام بكافة الخطوات التي سردناها، حتى نتمتع بمذاق هذا النوع من الحلى الشهي والتي تشتهر بها معظم المطاعم المتخصصة في إعداد الكوكيز.