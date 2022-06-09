بأسرار أهل المنصورة.. طريقة عمل الفطير الكفافي على أصوله لطعم يأخذك لزمن بعيد بالتكات والمقادير

طريقة عمل الفطير الكفافي، نتحدث اليوم عن نوع جديد من المخبوزات، هذا النوع نجده بشكل كبير في مدينة المنصورة، حيث إنه اشتهر هناك، ونظرًا لأنه مخبوز خفيف على المعدة وممتع ومشبع عند تناوله خاصة في وجبة الفطور، فنجد أن كثير من السيدات التي بدأت تبحث عن كيفية تحضير هذا النوع من الفطير الفلاحي اللذيذ، وهذا ما جعلنا نقدم بكل حب على أن نكتب لكم هذه المقالة.

طريقة عمل الفطير الكفافي

هو نوع جديد من المقبلات التي نتناولها في أي وقت، فنجد أن الفطير الكفافي هو مخبوز وسط لا هو فطير مشلتت ولا قرص فلاحي فهو بين هذا وذاك، نجد أن تحضير هذا الفطير أقل في التكلفة بكثير عن أي نوع آخر من أنواع الفطير، كما أننا يمكننا أن نقوم بتحضيره بشكل سريع، في السطور القادمة سوف نقدم لكم أفضل طريقة لتحضير هذا الفطير، وذلك نظرًا لمذاقه الممتاز.

الفطير الكفافي الفلاحي

المقادير

4 كيلو من الدقيق بشرط أن يكون متعدد الأغراض.

لتر واحد من الزيت الصافي.

4 ملاعق كبيرة من السمن البلدي.

4 ملاعق كبيرة من الخميرة الفورية.

كمية مناسبة من الجبن البراميلي.

كيلو من اللبن الجاموسي الطازج.

الفطير المردد

نقوم بوضع الدقيق في وعاء مناسب لتلك الكمية، ثم نضيف عليه ما لدينا من خميرة، ونخلطهم بشكل جيد مع بعضهم البعض.

بعد أن يتم خلطهم نقوم بإضافة كلًا من كمية الزيت وكذلك السمن البلدي، هنا نقوم بفرك هذا الخليط بكل جيد بواسطة اليد أكثر من مرة حتى نفرك كل الكمية التي لدينا.

بعد ذلك علينا أن نضيف اللبن، ولكن علينا ألا نضيف الكمية كاملة فإضافة اللبن تكون على حسب حاجة الدقيق، فمع إضافة اللبن نقوم بالعجن حتى نتمكن من الحصول على خليط ذات نعومة كبيرة.

هنا علينا أن نغطي العجين بقطعة من القماش، ونتركها حتى ترتاح لمدة لا تتعدى الساعة، ويجب أن نضعها في مكان تكون درجة حرارته دافئة.

نقوم بعد ذلك بفتح الفرن، وتشغيله على درجة حرارة تقارب ال 200 درجة مئوية، ويجب أن نشعله من فوق وكذلك من الأسفل.

بعد أن يمر حوالي ساعة على عملية التشكيل الخاصة بالعجين نفردها على هيئة دوائر، وندهنها جيدًا ومن ثم ندخلها الفرن، ونتناولها وهي دافئة.

وهكذا نكون قد طرحنا طريقة عمل الفطير الكفافي، فجربوه فهو لذيذ، وذو فائدة عظيمة، ونتمنى أن ينال إعجابكم.