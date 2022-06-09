طريقة عمل بسكويت الزبدة الناعم بمكونات دايبة دوب وبخطوات سهلة وبطعم لذيذ

ألذ المقرمشات التي يمكننا تناولها مع العديد من المشروبات المختلفة التي تعمل على الرغبة في تناول هذه المقرمشات ويعتبر البسكويت من اشهى انواع المقرمشات، حيث يوجد العديد من النكهات المختلفة التي يمكننا تناول البسكويت بها وهي تناول بسكويت الزبدة او بسكويت النشادر أو بسكويت الشاي وغيرها من الأنواع المختلفة من البسكويت، ويعتبر بسكويت الزبدة الناعم من ألذ أنواع البسكويت الذي يمكننا عمله في المنزل، حيث تعتبر طريقة عمل هذا البسكويت سهلة التحضير والإعداد لذلك علينا بعملها ونلاحظ أن العديد من السيدات يقومون بشراء هذا البسكويت من محلات الحلويات الخارجية لانهم يعتقدون أنه من الصعب عمل هذا البسكويت في المنزل.

مكونات عمل بسكويت الزبدة الناعم

نصف كيلو واحد من الدقيق.

كوبان إثنان من الزبدة السائلة.

كوب واحد ونصف من الحليب السائل.

ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا.

ثلاث حبات من البيض.

كوب واحد ونصف من السكر.

طريقة عمل وصفة البسكويت الزبدة الناعم