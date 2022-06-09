نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بسكويت الزبدة الناعم بمكونات دايبة دوب وبخطوات سهلة وبطعم لذيذ في المقال التالي
ألذ المقرمشات التي يمكننا تناولها مع العديد من المشروبات المختلفة التي تعمل على الرغبة في تناول هذه المقرمشات ويعتبر البسكويت من اشهى انواع المقرمشات، حيث يوجد العديد من النكهات المختلفة التي يمكننا تناول البسكويت بها وهي تناول بسكويت الزبدة او بسكويت النشادر أو بسكويت الشاي وغيرها من الأنواع المختلفة من البسكويت، ويعتبر بسكويت الزبدة الناعم من ألذ أنواع البسكويت الذي يمكننا عمله في المنزل، حيث تعتبر طريقة عمل هذا البسكويت سهلة التحضير والإعداد لذلك علينا بعملها ونلاحظ أن العديد من السيدات يقومون بشراء هذا البسكويت من محلات الحلويات الخارجية لانهم يعتقدون أنه من الصعب عمل هذا البسكويت في المنزل.
مكونات عمل بسكويت الزبدة الناعم
- نصف كيلو واحد من الدقيق.
- كوبان إثنان من الزبدة السائلة.
- كوب واحد ونصف من الحليب السائل.
- ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا.
- ثلاث حبات من البيض.
- كوب واحد ونصف من السكر.
طريقة عمل وصفة البسكويت الزبدة الناعم
- أحضري العجان الكهربائي وضعي به نصف كيلو واحد من الدقيق مع ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج بودر مع ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا وقومي بتقليب هذه المكونات ببعضها جيدا.
- بعد تقليب هذه المكونات قومي بإضافة كوب واحد ونصف من السكر مع كوب واحد ونصف من الحليب السائل وكوبان إثنان من الزبدة السائلة وضيفي ثلاث حبات من البيض وقومي بعجن هذه المكونات حتى تحصلين على عجينة متماسكة القوام.
- بعد عجن هذه المكونات جيدا قومي بتركها لمدة ساعة واحدة حتى ترتاح هذه العجينة وقومي بعد ذلك بتشكيل هذه العجينة على حسب رغبتك وقومي بعد ذلك بتحضير صينية وقومي بدهنها بكمية من السمنة وقومي برص البسكويت الذي قومنا بتشكيله في هذه الصينية.
- قومي بعد ذلك بإدخال هذه الصينية في الفرن وأتركيها حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي الشهي بعد ذلك قومي بإخراجها من الفرن واتركيها حتى تبرد ثم قومي بتناولها بألذ وأشهى طعم مع العديد من المشروبات التي ترغبين بها.
- وبإلتزام المكونات التي قومنا بتقديمها إليكي سوف تحصلين على ألذ وأشهى طعم من البسكويت الناعم الرائع.
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