نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة طبيعية سحرية لتطويل الشعر وتكثيفه بسرعة بمكونات من منزلك لن تصدقي النتيجة في المقال التالي

من الضروري على اي فتاة أن تقوم بالإهتمام بالشعر لان الشعر الطويل الناعم هو الذي يجعل اي فتاة تطل بإطلالة رائعة وجميلة، ومن الطبيعي أن الكثير من الفتيات يقومون بإستخدام وصفات وخلطات مختلفة للشعر ويعتقدون أن هذه الوصفات تعمل على تنعيم الشعر وجعله ناعم وطويل مثل الهنود ولكن في الحقيقة أن هذه الخلطات تعمل على تلف الشعر بمرور الوقت وتسيب تقصفه وتجعله يظهر بشكل غير مقبول، وننصح أي فتاة تعاني من مشكلة قصر الشعر ان تقوم بإستخدام وصفات طبيعية تعمل على تنعيم وإطالة الشعر بشكل طبيعي بدون تلف ولا تقصف لذلك علينا بإستخدام الوصفات الطببعية وتوجد العديد من الوصفات الطبيعية المستخدمة في إطالة الشعر ومنها وصفة البيض والمايونيز ووصفة مجموعة الزيوت الطبيعية وغيرها من الوصفات الطبيعية الاخرى. مكونات عمل وصفة طبيعية لإطالة الشعر ثلاث ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند. طريقة عمل وصفة طبيعية لإطالة الشعر عليكي بتمشيط الشعر جيدا بالمشط الخشبي جيدا ثم عليكي بعمل نصفين من الشعر.

قومي بعد ذلك بتحضير تلك الوصفة التي قومنا بتقديمها إليكي وهي تحضير طبق وضعي به ثلاث ملاعق كبيرة من الفازلين مع خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع مع ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون مع ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند وعليكي بتقليب هذه المكونات ببعضها وعليكي بخلطها حتى تتجانس تماما.

بعد الإنتهاء من تحضير تلك الوصفة قومي بوضع تلك الوصفة على شعرك وفي جميع فروة الرأس من الجذور إلى الأطراف.

أتركي هذه الوصفة على شعرك لمدة من خمسة وثلاثون دقيقة مع خمسة وأربعون دقيقة وبعد ترك هذه الوصفة على شعرك لهذه الفترة قومي بغسل شعرك بالماء الفاتر أو مائل للبرودة وبالشامبو المناسب لنوع شعرك.

كرري إستخدام تلك الوصفة مرتان في كل إسبوع وخلال شهر واحد من بداية الإستخدام سوف تحصلين على افضل النتائج والشعر الطويل الجذاب الذي تحلمين للوصول إليه الذي يجعلكي تظهرين بشكل يعمل على لفت الأنظار. عمر شويل - جدة وصفة طبيعية سحرية لتطويل الشعر وتكثيفه بسرعة بمكونات من منزلك لن تصدقي النتيجة - ثقفني

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