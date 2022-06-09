نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة منزلية لصبغ الشعر في البيت وإزالة الشيب المبكر بدون رجعة بمكون طبيعي غير مضر في المقال التالي

تعاني الكثير من السيدات من وجود بعض المشكلات المتعلقة بالشعر ومنها وجود بصيلات بيضاء في فروة الرأس حيث تنتج هذه المشكلة نتيجة إستخدام بعض المنتجات الغير صالحة وضعها على الشعر أو نتيجة إستخدام بعض الصبغات التي تعمل على جعل الشعر أبيض وغير مقبول، وتسبب هذه المشكلة الإحراج للكثير من الفتيات الذين يعانون من هذه المشكلة وتجعلهم يبحثون عن بعض الوصفات التي تعمل على علاج مشكلة الشعر الأبيض، وتوجد العديد من الوصفات المستخدمة في علاج مشكلة الشعر الابيض وهي القرنفل او الشاي وغيرها من الوصفات الأخرى المتعددة. مكونات عمل وصفة لصبغ الشعر في البيت خمسة ملاعق كبيرة من القرنفل.

ملعقتان كبيرتان من القهوة.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق كبيرة كبيرة من زيت الزيتون.

خمسة ملاعق كبيرة من الخل الأبيض. طريقة عمل وصفة لصبغ الشعر الأبيض في المنزل احضري وعاء كبير وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من القرنفل مع ملعقتان كبيرتان من القهوة وثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وقومي بتقليب هذه المكونات ببعضها حتى تتجانس تماما.

بعد تقليب هذه المكونات ببعضها قومي بإضافة خمسة ملاعق كبيرة من الخل الأبيض وعليكي بدمج وخلط هذه المكونات ببعضها مرة أخرى.

بعد تحضير وإعداد تلك الوصفة عليكي بوضع هذه الوصفة على شعرك بإستخدام فرشاة وفي جميع بصيلات الشعر من الجذور إلى الأطراف واتركي هذه الوصفة على شعرك لمدة تصل من ساعتين إلى ثلاث ساعات حتى تمتص فروة الرأس تلك الوصفة الجبارة وحتى تتأثر بصيلات الشعر بهذه الوصفة يصبح لونه بني خالي من اي بصيلات شعر بيضاء.

بعد تحضير وإعداد تلك الوصفة عليكي بوضع هذه الوصفة على شعرك بإستخدام فرشاة وفي جميع بصيلات الشعر من الجذور إلى الأطراف واتركي هذه الوصفة على شعرك لمدة تصل من ساعتين إلى ثلاث ساعات حتى تمتص فروة الرأس تلك الوصفة الجبارة وحتى تتأثر بصيلات الشعر بهذه الوصفة يصبح لونه بني خالي من اي بصيلات شعر بيضاء. بعد مرور ذلك الوقت قومي بالتوجه إلى غسل شعرك بالماء الفاتر وبالشامبو المناسب لنوع شعرك.

بعد التأكد من غسل وتنظيف الشعر جيدا عليكي بتجفيفه وعند تجفيفه سوف تلاحظين النتيجة الجبارة التي تحلمين الوصول إليها وتتمكنين من التخلص من الشعر الأبيض المتواجد في فروة الرأس والحصول على نتائج مبهرة تجعلكي تستغنين عن أي وصفة أخرى. عمر شويل - جدة وصفة منزلية لصبغ الشعر في البيت وإزالة الشيب المبكر بدون رجعة بمكون طبيعي غير مضر - ثقفني

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