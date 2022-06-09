نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة جبارة لتقشير الوجه والجسم من الجلد الميت والتصبغات والبقع الغامقة للعرايس في المقال التالي

يحتاج الوجه والجسم دائما إلى التقشير لأنه يجدد خلايا البشرة والجلد، والتقشير يساعد على إزالة الجلد الميت لأن عدم التقشير وتراكم الجلد الميت يؤدي إلى أن يصبح الوجه باهتا وداكن اللون فيفتقر الجسم والبشرة إلى النضارة والحيوية والنعومة لذلك لابد من إستخدام خلطة طبيعية لتقشير الجسم للعناية به وليظهر أبيض وناعم مثل جوز الهند والقهوة والسكر ودقيق الشوفان والعسل والليمون وزيت اللوز فهذه المكونات يتم تحضيرها فى المنزل بأقل تكلفة وبطريقة سهلة وبسيطة، وهى سريعة التحضير، ومن فوائد تقشير الوجه والبشرة التخلص من الفيروسات والبكتريا وإزالة كل الجلد الميت الذي يغطي الجسم. مكونات عمل مقشر طبيعي للوجه والجسم إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من القهوة

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من السكر البنى

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من دقيق الشوفان

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من العسل

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من الليمون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت اللوز

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الزبادي

أربعة ملاعق صغيرة الحجم من الملح طريقة عمل خلطة مقشر طبيعي للوجه والجسم فى البداية قبل تحضير الخلطة لابد من غسل وتنظيف الوجه والجسم بالماء الفاتر حتى تتغلغل الخلطة داخل الجلد ثم تجفيفه بالمنشفة.

ثم نقوم بتحضير إناء مناسب ونضع به إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند وثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من زيت اللوز ثم نقوم بتدفئة الزيوت.

ثم نضع عليها ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من القهوة وثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من السكر البني وإثنين ملعقة صغيرة الحجم من دقيق الشوفان وثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من العسل وأربعة ملاعق كبيرة الحجم من الليمون وثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الزبادي وأربعة ملاعق صغيرة الحجم من الملح ثم نقوم بخلط هذه المكونات جيدا حتى نحصل على خليط متجانس.

ثم نقوم بتوزيع الخلطة على الوجه والجسم ثم نتركها لمدة ساعة ونصف.

وبعد ذلك سوف يجف الخليط ثم نقوم بفركه جيدا ثم نقوم بغسل الجسم والوجه بالماء الفاتر.

تكرر هذه الوصفة مرتان فى الأسبوع وسوف نلاحظ الفرق بإستخدام هذه الوصفة الرائعة. عمر شويل - جدة وصفة جبارة لتقشير الوجه والجسم من الجلد الميت والتصبغات والبقع الغامقة للعرايس - ثقفني

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