حضري بكل سهولة كرات الشوفان المشبعة بمكونات بسيطة وغير مكلفة

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حضري بكل سهولة كرات الشوفان المشبعة، تعتبر كرات الشوفان بالفول السوداني من أكثر الحلويات التي يفضلها الكثير من الأشخاص، خاصة الذين يهتمون برشاقتهم، لأنها تحتوي على سعرات حرارية ضئيلة، وتساعدهم على الشعور بالشبع لفترات طويلة، ولها أيضا مذاق رائع ورائحة مذهلة، ويمكن تحضيرها بطرق مختلفة وبسيطة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل كرات الشوفان بالفول السوداني. طريقة عمل كرات الشوفان بالفول السوداني المكونات ٣٠٠ جرام من الشوفان.

كأس كبير من الزبيب.

نصف كوب كبير زبدة فول سوداني.

ملعقتان كبيرتان صلصة تفاح.

ملعقة كبيرة سكر بني.

خمسة جرام من الفانيلا.

نصف ملعقة كبيرة قرفة ناعمة.

١٥٠ جرام من رقائق الشكولاتة.

٢ ملعقة كبيرة فول سوداني. خطوات تحضير كرات الشوفان بالفول السوداني قومي بطحن مقدار الشوفان جيدا بالمطحنة الكهربائية، حتى يصبح مثل الدقيق.

افرمي مقدار الزبيب جيدا، حتى يصبح قطع صغيرة، ثم ضيفيه إلى مقدار الشوفان.

ثم ضيفي صلصة التفاح والسكر، وزبدة الفول السوداني، والفانيلا، والقرفة إلى خليط الشوفان والزبيب، ثم امزجيهم بكل جيد، حتى تحصلي على خليط متماسك.

بعد ذلك قومي بتشكيل خليط الشوفان حسب الرغبة بعد إضافة رقائق الشكولاتة إليه، ثم ضعيه في قالب مسطح داخل الثلاجة.

بعد ذلك اتركي كرات الشوفان بالفول السوداني داخل الثلاجة لمدة ستون دقيقة، حتى تصبح جاهزة للتقديم. طريقة عمل كيكة الشوفان مقادير كيكة الشوفان ٣٧٠ جرام من الدقيق.

حبتان من البيض.

٢٠٠ جرام من الشوفان.

كأس ونصف كبير من الماء.

١٠٠ جرام سكر فواكه.

كوبان صغيران سكر بني.

كوب كبير من الزبيب.

كأس كبير من الزبدة.

نصف كوب صغير من الكريمة.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة. خطوات تحضير كيكة الشوفان امزجي الماء مع مقدار الشوفان، ثم اتركيه جانبا، اخلطي السكر البني مع مقدار الزبدة، والسكر الأبيض جيدا، حتى يختلطوا.

بعد ذلك ضيفي الفانيلا، والبيض، وخليط الماء والشوفان، والقرفة والبيكنج باودر، والدقيق إلى خليط السكر البني، ثم اخلطيهم جيدا.

ثم اسكبي خليط كيكة الشوفان في قالب مدهون بالسمن، ثم ضعيه في فرن دافئ، ثم اتركيه حتى ينضج.

بعد ذلك امزجي الكريمة وباقي المكونات، حتى تحصلي على مزيج كريمي، ثم زيني به كيكة الشوفان حتى تصبح جاهزة للتقديم. طريقة عمل كوكيز الشوفان بدون بيض مقادير كوكيز الشوفان بدون بيض ١٦٠ جرام سكر بني.

كأس إلا ربع كبير زبدة طرية.

ربع ملعقة كبيرة من الملح.

٢٥٠ جرام من الدقيق.

ثلاث كؤوس من الشوفان. طريقة تحضير كوكيز الشوفان بدون بيض امزجي البيكنج بودر مع الشوفان والملح، والدقيق، والزبدة، والسكر جيدا مع بعضهم البعض.

شكلي كوكيز الشوفان إلى دوائر متساوية في الحجم، ثم رصيها في صينية حرارية على مسافات متباعدة.

ضعي صينية الكوكيز في الفرن لمدة ربع ساعة، حتى ينضج كوكيز الشوفان بدون بيض ويصبح جاهز للتقديم. عمر شويل - جدة حضري بكل سهولة كرات الشوفان المشبعة بمكونات بسيطة وغير مكلفة - ثقفني

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