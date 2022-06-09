نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة الكركم المعجزة هتخليكي ملكة جمال عند وضعه ربع ساعة لبشرتك لن تصدقي النتيجة في المقال التالي
من المعروف أن كل فتاة وإمرأة تبحث عن الوصفة الطبيعية المناسبة لتبييض الوجه فقد نجد الوصفة التي تساعد على تفتيحها وعلاجها من مشاكل كثيرة فالوصفة التي تعمل على ذلك هي وصفة الكركم، حيث أن مسحوق الكركم يعتبر من أنواع التوابل التي يمكن أن نستخدمها في المطبخ في عمل الكثير من الأكلات أو من الممكن أن نستخدمه في العناية بالبشرة أو بالشعر أو بالإهتمام بالجسم والمناطق الداكنة، ولكن في هذا المقال نقدم إستخدام وصفة الكركم لتبييض الوجه فهي تساعد بشكل كبير على التخلص من السواد وبطريقة طبيعية وبدون أي تأثير سلبي يحدث لها، وغير ذلك أن هذه الوصفة تجعلنا نتجنب إستخدام مستحضرات التجميل أو أي نوع كريم تفتيح لأن هذه الأشياء ضارة ولا يمكن أن نستخدمها وخاصة إذا كانت البشرة حساسة، ولكن يمكن أن نستخدم الكركم لجميع أنواع البشرة وغير ذلك فأن الكركم له فوائد عديدة تفيد البشرة بشكل ملحوظ فهو يعمل على القضاء على الهالات السوداء وأيضا الرؤوس السوداء، وكذلك تقضي على المسام الواسعة.
مكونات خلطة الكركم لتبييض الوجه
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق الكركم.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من جل الصبار.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.
طريقة عمل خلطة الكركم لتبييض الوجه
- يتم إحضار وعاء مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق الكركم ثم نضع نصف ملعقة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند.
- وبعد ذلك نضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من جل الصبار ويتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.
وقومي بتقليب جميع المكونات مع بعضها جيدا ثم يتم وضع هذه الخلطة علي الوجه و نتركها حوالي خمسة عشر دقيقة تقريبا.
- وبعد ذلك نقوم بغسل البشرة بإستخدام الماء البارد وغسول يناسب نوع البشرة ومن الضروري ولكي نحصل على النتيجة المرغوب فيها يتم تكرار خلطة الكركم مرة واحدة في الإسبوع أو قومي بتكرارها مرتين في الإسبوع.
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