نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون جبار لتفتيح وتقشير الركب والأكواع وإزالة الجلد الميت والبقع والتصبغات من أول أستخدام في المقال التالي

إسمرار الركب والأكواع من أكثر المشاكل التى تظهر للسيدات والفتيات وتسبب لهم الإحراج أمام الناس لذلك ترتدي الملابس الطويلة وحرمانها من الملابس القصيرة فتوجد عدة أسباب لإسمرار هذه المناطق وتغيير لونها عن باقي أجزاء الجزء مثل عدم النظافة الشخصية وعدم الإستحمام الدائم بالماء، وكثرة إحتكاك الجسم فتتكون طبقات الجلد الميت التى تتصف بلونها القاتم، وكثرة التعرض للشمس التى تزيد من إسمرار خلايا الجلد، وتلوث الجلد فى حالة جفاف الجلد فيؤثر على غمقان الجسم فتبحث العديد من الفتيات والسيدات لحل هذه المشكلة فيلجأ البعض منهم إلى إستخدام كريمات ومنتجات صناعية التى ليس لها أى فائدة لأنها تحتوى على مواد كيميائية تسبب في زيادة الإسمرار وإحمرار الجلد. مكونات خلطة لتبييض الركب والأكواع ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من صودا الخبز

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الملح

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من القهوة

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من السكر البنى

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من دقيق الشوفان

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من عصير الخيار

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت اللوز طريقة عمل خلطة لتبييض الركب والأكواع أولا نحضر وعاء مناسب ثم نقوم بوضع ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من صودا الخبز وإثنين ملعقة صغيرة الحجم من الملح وثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من القهوة وثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من السكر البني و ملعقة واحدة كبيرة الحجم من دقيق الشوفان وإثنين ملعقة كبيرة الحجم من عصير الخيار وإثنين ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وإثنين ملعقة صغيرة من زيت اللوز ثم نقوم بمزج هذه المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا مزيج متجانس.

وبعد ذلك نقوم بتنظيف الركب والأكواع بالماء ثم نضع الخلطة عليها ونتركها لمدة ساعة ونصف.

وبعد ذلك يجف الخليط ثم نقوم بفرك الخلطة الموجودة على الركب والأكواع ثم نقوم بغسلها بالماء الفاتر جيدا.

وتكرر هذه الوصفة ثلاث مرات فى الأسبوع، وسوف نلاحظ الركب والأكواع ناصعة البياض وبملمس ناعم مثل الحرير، وتزداد بياضا فى الأسبوع الثانى بهذه الوصفة السحرية. عمر شويل - جدة مكون جبار لتفتيح وتقشير الركب والأكواع وإزالة الجلد الميت والبقع والتصبغات من أول أستخدام - ثقفني

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