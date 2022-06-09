حضري عجينة العشر دقايق لجميع انواع المعجنات

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عجينة العشر دقايق لجميع أنواع المعجنات، العشر دقائق تعتبر من أهم أنواع العجين، التي تريد معرفة تحضيرها جميع النساء والسيدات، لأنها تسهل عليهم تحضير العديد من الأصناف الرائعة التي يعشقها عائلتهم مثل السمبوسة، والبيتزا، والقطايف وغيرهم من المعجنات الشهية، وتسهل عليهم الوقت أيضا، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم خلال مقالنا طريقة عمل عجينة العشر دقائق. مقادير عجينة العشر دقائق: خمس أكواب كبيرة من الدقيق المنخول.

أربع ملاعق صغيرة من السكر.

٤ ملاعق صغيرة من الخميرة.

رشة من الملح.

كوبان كبيران من الماء الفاتر.

ربع كأس كبير من الحليب البودر.

نصف كوب كبير من زيت الذرة. طريقة تحضير عجينة العشر دقائق: اسكبي نصف مقدار الدقيق في وعاء للخلط، ثم ضيفي إليه السكر ومقدار الخميرة، والحليب، والملح، والماء الفاتر. ثم قلبي جميع المكونات واعجنيها جيدا بيديك، حتى يتكون عجينة لينة. ضعي العجينة في وعاء، ثم اتركيها جانبا لمدة عشر دقائق بعد تغطيتها، ثم ضيفي إليها زيت الذرة وباقي مقدار الدقيق. ثم اعجنيها مرة أخرى، حتى تصبح عجينة متماسكة، وتصبح جاهزة للتشكيل والحشو. عجينة العشر دقائق الهشة لشخصين: كوب كبير من الطحين المنخول.

كأس إلا ربع من الماء الدافئ.

أربع ملاعق صغيرة من زيت الزيتون.

نصف ملعقة كبيرة من السكر.

ربع ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقتان صغيرتان من الحليب.

نصف ملعقة كبيرة من الخميرة. طريقة عمل عجينة العشر دقائق الهشة لشخصين: امزجي السكر مع مقدار الطحين في وعاء للخلط، ثم ضيفي إليهم الملح والحليب وامزجيهم بالملعقة. اخلطي الماء الدافئ مع الخميرة جيدا، ثم اسكبيهم فوق خليط الطحين وقلبيهم. ضيفي زيت الذرة إلى الخليط السابق، ثم امزجي المكونات حتى يصبحوا عجينة متماسكة، ثم ضعي فوقها غطاء واتركيها جانبا لمدة عشر دقائق، حتى تصبح جاهزة للتشكيل والحشو. طريقة عمل عجينة العشر دقائق الأصلية لأربع أشخاص: خمسة عشر جرام من الخميرة.

ربع كيلو من الطحين.

ست ملاعق صغيرة من الحليب.

أربع ملاعق صغيرة من زيت الزيتون.

٤ ملاعق صغيرة من الماء الدافئ.

أربع ملعقة صغيرة من الملح. طريقة عمل عجينة العشر دقائق الأصلية لأربع أشخاص اخلطي الماء الدافئ مع الخميرة، والطحين وباقي المكونات جيدا، حتى تحصلي على عجينة متماثلة.

ضعي العجينة في وعاء وضعي فوقها غطاء، ثم اتركيها جانبا لمدة عشر دقائق، حتى تصبح عجينة العشر دقائق جاهزة للتشكيل والحشو. طريقة عمل عجينة الكرواسون ثلاث أكواب كبيرة من الدقيق المنخول.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر.

٢ ملعقة صغيرة من الخميرة.

نصف كأس كبير من زيت الذرة.

ملعقة كبيرة من السكر.

أربع ملاعق صغيرة من الحليب البودر.

نصف كأس كبير من اللبن الفاتر.

كأس كبير من الماء الفاتر.

بيضة كبيرة الحجم مخفوقة.

ربع كوب صغير من السمسم. عمر شويل - جدة حضري عجينة العشر دقايق لجميع انواع المعجنات - ثقفني

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