نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحدي التبييض الفوري ملعقة كركم ضعيها لبشرتك 15 دقيقة وستصبحين كملكات الجمال في المقال التالي

الكركم من المواد الطبيعية التي تستخدمها السيدات فى تحضير الأكلات مثل الأرز بالكركم والكعك ويدخل فى تحضير التتبيلات لبعض من أنواع الطعام، ويستخدم بعض الناس مشروب الكركم لتقوية الجهاز المناعي، والحماية من العديد من الأمراض ويساعد فى حماية القليب وضبط نسبة السكر فى الدم، وينشط الدورة الدموية، ومنهم من يستخدم الكركم فى صبغ الشعر ليعطيه اللون الطبيعي والصحة واللمعان، ويعمل على إزالة القشرة الموجودة فى فروة الرأس، ولكن أهم فائدة للكركم والتى يغفل عنها جميع الناس هو تفتيح لون البشرة فخلطة الكركم مع الليمون والعسل والحليب وخل التفاح وماء الورد وزيت الزيتون تزيد من تفتيح لون بشرة الوجه عشرة درجات. مكونات وصفة الكركم لتبييض الوجه ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الكركم

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من الليمون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من العسل

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من خل التفاح

ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من ماء الورد

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت القرنفل

واحد بياض بيضة

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من النشا طريقة عمل وصفة الكركم لتبييض الوجه فى البداية نحضر وعاء مناسب ونظيف ونضع به ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الكركم وأربعة ملاعق كبيرة الحجم من الليمون وإثنين ملعقة صغيرة الحجم من العسل وثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب وإثنين ملعقة كبيرة الحجم من خل التفاح وثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من الماء الورد وإثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون وإثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت القرنفل وواحد بياض بيضة وإثنين ملعقة كبيرة الحجم من النشا ثم نقوم بتقليب هذه المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا مزيج متجانس.

وبعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد لأنه يعمل على تفتيح مسام البشرة.

ثم نبدأ بتوزيع الخلطة على الوجه كله ونتركه لمدة خمسة عشر دقيقة.

وبعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر، وتكرر هذه الوصفة يوم بعد يوم وسوف نلاحظ تفتيح الوجه، وبعد الأسبوع الثانى سوف نلاحظ بشرة أفتح بكثير بإستخدام خلطة الكركم. عمر شويل - جدة تحدي التبييض الفوري ملعقة كركم ضعيها لبشرتك 15 دقيقة وستصبحين كملكات الجمال - ثقفني

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