معجزة النشا والزبادي لتفتيح البشرة وشد التجاعيد وإزالة أي بقع داكنة اتحداكي أن لم تبهرك النتيجة

تعتبر البشرة من الأمور التي تهتم بها أغلبية الفتيات والنساء حيث أن نظافة البشرة وجمالها تعد من الأشياء الضرورية التي تجعل الفتاة مميزة وجذابة ولها إطلالة ملفتة للأنظار، لذلك نجد أن معظم الفتيات الذين يعانون من مشاكل كثيرة بالبشرة يلجأون إلى إستعمال بعض الأشياء التي تعمل على حل أو علاج كل هذه المشاكل، ومن ضمن المشكلات التي تتواجد بالبشرة هي إسمرار الوجه والبقع الداكنة والتصبغات وأيضا مشكلة الهالات السوداء والمسام الواسعة، وكذلك مشكلة الخطوط الرفيعة والتجاعيد ويوجد غير ذلك الكثير فكل هذا يؤثر بشكل كبير على شكل الوجه وكل مشكلة منهم تتسبب في شعور المرأة بالخجل، ولكن المشكلة الكبيرة التي تواجه عدد كبير من الفتيات هي إسمرار الوجه فهذه المشكلة لابد من التخلص منها فقد نجد عدد منهم يقومون بإستخدام مستحضرات التجميل مثل كريم الأساس وغيره، فهذا الكريم يساعد على تفتيح البشرة ولكن يدوم تأثيره لعدة ساعات فقط وعند غسل الوجه بالماء فتعود كما كانت بنفس اللون.

مكونات وصفة النشا والزبادي لتفتيح البشرة

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من العسل الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

طريقة عمل وصفة النشا والزبادي لتفتيح البشرة