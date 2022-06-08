طاجن دجاج بالبطاطس والخضروات بطريقه سريعه وسهلة وبسيطة

طاجن دجاج بالبطاطس والخضروات عادة ما أقوم بإعداد هذه الوصفة للدجاج في قدر مع البطاطس والخضروات عندما أكون في عجلة من أمري وليس لديّ القليل من الوقت لأقضيه في المطبخ، حيث إنها تتضمن وضع دجاجة كاملة وجميع الخضار الموجودة في المطبخ. قدر كبير ثلاجة ولا ينقصها عادة مثل الطماطم والفلفل والبصل.

مقادير الوصفة طاجن دجاج بالبطاطس

1 دجاجة متوسطة كاملة

1 فلفل أحمر

1 فلفل أخضر

2 بصل متوسط ​​الحجم

2 طماطم كبيرة

1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

2 فص ثوم مفروم

1 كجم من البطاطس (اختر البطاطس الأصغر أو المتوسطة أو الكبيرة مقطعة إلى جزأين أو أربعة أجزاء)

1 ملعقة كبيرة زعتر

1 ملعقة كبيرة بابريكا حلوة أو ساخنة

1 ملعقة صغيرة فلفل

لتذوق الملح

لتذوق الملح كوب خل أبيض

1/4 كوب زيت زيتون خفيف.

طريقة عمل طاجن الدجاج بالبطاطس والخضروات

ضعي الدجاج المتبل كاملًا، والفلفل المقطّع إلى شرائح، وقطع البصل إلى حلقات، وشرائح الطماطم، والبقدونس والثوم المفروم، والبطاطا الكاملة المقشرة، والتوابل، والخل والزيت في قدر كبيرة.

يُطهى على نار معتدلة، مع تغطية المقلاة، والتحكم في الطهي وخلط المكونات قليلاً.

يتم طهي الدجاج والخضروات في العصائر الخاصة بهم وفي الخل، مما يمنحهم نكهة جيدة.

أخرجي الدجاج وضعيه في صينية شوي لتقطعي القطع بسهولة.

قدمي قطع الدجاج مع البطاطس والخضروات.

وزعي بضع ملاعق كبيرة من العصير الناتج عن الطهي فوق قطع الدجاج والبطاطس والخضروات.

ما هي المكونات الأساسية للدجاج

ما لا يجب أن يكون مفقودًا في هذه الوصفة مع الدجاج في قدر هو: البصل والثوم والطماطم وورق الغار. لأننا نختار الدجاج لوصفاتنا في الكاسرول، لأن هذا لحم طري يحتوي على نسبة دهون أقل بكثير من اللحوم الحمراء ويمتص أيضًا النكهة الكاملة.

طاجن بطاطس

سوف يمنحك الدجاج الموجود في القدر ألف فرصة للنكهة.

بالتأكيد الأكثر تقليدية هو الدجاج مع البطاطس في القدر، ولكن سيكون لديك العديد من خيارات الدجاج في القدر.

اكثر أجزاء الدجاج استخدامًا هي الأرجل والأفخاذ وصدور الدجاج في القدر.

توجد بالفعل العديد من الوصفات في هذه القدور، مثل يخنة الدجاج أو طاجن الدجاج أو الدجاج أو الخاصرة في قدر أو شريحة لحم الدجاج في قدر.

طاجن دجاج بالخضار

بالتأكيد أكثر من مرة حاولت ولأنك لم تصنع دجاجة في قدر بالخضروات، فمن الأفضل أن تأخذ الدجاج في قدر مع البطاطس، بالإضافة إلى كونها مغذية للغاية ولذيذة، فهي طريقة جيدة لتكوين صداقات مع الخضار الصغيرة.