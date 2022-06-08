نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولاجين طبيعي للشعر من منزلك والنتيجة مبهرة من أول استخدام في المقال التالي

تبحث العديد م السيدات على وصفات طبيعية لفرد وتنعيم الشعر دون اللجوء إلى استخدام مواد كيميائية من الممكن أن تضر الشعر وتسبب تساقطه ولذلك اختارنا لكي اليوم مجموعة من الوصفات الطبيعية التي يمكنك صنعها من المنزل وتعمل ككولاجين طبيعي لفرد وتنعيم شعرك عليكي باتباعها بانتظام وستلاحظين الفرق من أول استخدام. وصفات كولاجين طبيعي للشعر وصفة الكرفس: نطحن أوراق الكرفس جيدا بواسطة الخلاط، ثم نصفي الخليط لنأخذ منه الماء، ونقوم بتعبئته في زجاجة ثم نرش منها علي الشعر مع تدليكه جيدا، اغسلي شعرك جيدا وتكرر الوصفة مرة أسبوعيا.

نطحن أوراق الكرفس جيدا بواسطة الخلاط، ثم نصفي الخليط لنأخذ منه الماء، ونقوم بتعبئته في زجاجة ثم نرش منها علي الشعر مع تدليكه جيدا، اغسلي شعرك جيدا وتكرر الوصفة مرة أسبوعيا. وصفة الحليب والماء: نمزج كوب من الحليب مع نصف كوب من الماء، نضعه في زجاجة، ونرش الشعر جيدا مع التدليك لمدة خمس دقائق، تكرر الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا.

نمزج كوب من الحليب مع نصف كوب من الماء، نضعه في زجاجة، ونرش الشعر جيدا مع التدليك لمدة خمس دقائق، تكرر الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا. وصفة الليمون والحليب: نمزج نصف كوب من الحليب مع عصير ثلاثة ليمونات، نقلبهم معا جيدا ثم نضعهم في الثلاجة حتى يصبح القوام متماسك، نرش الشعر بهذا المزيج ثم نغطيه جيدا بقبعة ويترك ساعة على الأقل، ثم يغسل الشعر بالماء البارد، تكرر الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا، ستلاحظين من أول مرة أن شعرك أصبح ناعم ومع التكرار سيزول الهيشان تماما.

نمزج نصف كوب من الحليب مع عصير ثلاثة ليمونات، نقلبهم معا جيدا ثم نضعهم في الثلاجة حتى يصبح القوام متماسك، نرش الشعر بهذا المزيج ثم نغطيه جيدا بقبعة ويترك ساعة على الأقل، ثم يغسل الشعر بالماء البارد، تكرر الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا، ستلاحظين من أول مرة أن شعرك أصبح ناعم ومع التكرار سيزول الهيشان تماما. وصفة حليب جوز الهند والليمون: تساعد تلك الوصفة على جعل شعرك أملس ومفرود، نمزج كوب من حليب جوز الهند مع ربع كوب من عصير ليمون، ثم نتركهم في الثلاجة لمدة ساعة حتى يصبح الخليط ثقيل، نرش جيدا على الشعر مع التدليك لمدة دقائق، ثم يغطى الشعر جيدا بقبعة ويترك لمدة ساعتين، ثم نغسله جيدا وتكرر الوصفة مرتين أسبوعيا. أخطاء يجب تجنبها عند العناية بالشعر يجب عدم غسل الشعر بالماء يوميا، فذلك يمنع وصول الزيوت الطبيعية الموجودة في الشعر من الجذور إلى الأطراف، وينصح بغسله كل ثلاث أيام.

يجب استخدام شامبو طبي مناسب لنوع الشعر وعدم استخدام مستحضرات كيميائية لأنها تؤذي الشعر.

يجب عدم استخدام فرشاة الشعر عند تصفيفه، واستخدام مشط خشبي عند التصفيف حتى لا يتشابك الشعر ويسقط.

يجب علاج قشرة الشعر لأنها تسبب تساقطه فيجب استخدام شامبو طبي لعلاجها. عمر شويل - جدة كولاجين طبيعي للشعر من منزلك والنتيجة مبهرة من أول استخدام - ثقفني

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