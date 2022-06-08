احذر وبشدة.. هذا ما يحدث في جسمك عند تناول التونة المعلبة أضرار قد لا تعرفها من قبل

أضرار تناول التونة المعلبة، تعتبر الأسماك من اللحوم التي يفضل الكثير تناولها، نتيجة خفة هضمها، كما إنها مغذية وتحتوي على معادن وفيتامينات هامة واوميجا 3، الذي يزيد من نشاط الجسم وزيادة التركيز والذكاء، كما تخفض التونة نسبة الكوليسترول الضار في الجسم وتحمي القلب، لذلك نجد كثير من الأشخاص يقومون بشراء علب التونة المغلفة من المحلات لتناولها، ولكن هناك بعض الأنواع من التونة التي تصنع من أسماك غير صحية، ولكن يجهل الكثير معرفة هذه المعلومة، كما يغفل الكثير عن قراءة الورق المغلف للعلبة من الخارج، لذا سوف نوضح لكم أضرار تناول التونة المعلبة.

أضرار تناول التونة المعلبة

التونة تعتبر من الأكلات الجاهزة التى لا تحتاج إلى تحضير، فبمجرد شرائها يتم فتحها وتناولها، لذلك يعتمد الكثير عليها كوجبة مشبعة وغنية بفيتامينات وبروتينات هامة تساعد على زيادة الطاقة في الجسم، كما تزيد من حالة الشبع، ويقبل متبعي النظام الغذائي الصحي على تناولها، حيث تحتوي على سعرات حرارية عالية، لذلك يقبل معظم سكان السواحل على تناولها، كما تقدمها الأمهات إلى أفراد الأسرة كوجبة سريعة التحضير، ولكن هناك أضرار تعود على الجسم عند تناول التونة المعلبة وتتمثل في الآتي.

لابد من تجنب شراء علب التونة رخيصة الثمن. عدم شراء علب التونة التى تحتوي على لحم أسماك لونه رمادي أو داكن. يفضل عدم شراء التونة المفتتة أو المهروسة، لأن نسبة الزئبق تكون مرتفعة بها. عدم شراء علب التونة الملوثة بالزنك الزائد. لابد من قراءة المعلومات المطبوعة على العلبة من الخارج قبل تناولها. يفضل شراء التونة ذات القطع كبيرة الحجم. لا يفضل على الحوامل تناول التونة.

نصائح عند شراء علب التونة

هناك عدة نصائح لابد من قيامك باتباعها عند شراء علب التونة، حتى لا تتعرض إلى الإصابة بأمراض صحية خطيرة، وتتمثل هذه النصائح في الآتي.