طريقة كرات الباونتي بأسهل وأسرع طريقة بمكونات بسيطة وبمذاق لذيذ وروعة

طريقة كرات الباونتي ، من الحلويات الغربية اللذيذة والشهية التي تحظى بإقبال الكثير، وهي أيضا من الحلويات التي يعشقها الصغار والكبار، والمفضلة والمحببة لديهم أيضا، كما أنها تجوب شهرتها جميع أنحاء العالم، وهي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبمذاقها الرائع واللذيذ الذي لا مثيل له، وبسهولة تحضيرها أيضا، لذا تحرص الكثير من ربات البيوت على إعدادها لكي تقدمها لأفراد أسرتهم أو لضيوفهم كنوع من التجديد والتنوع بدلا من الحلويات التقليدية، ولما تضفي من بهجة وسعادة في المنزل، كما يمكنكم تجربة كيك يومي وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة كرات الباونتي بطريقة سهلة ومضمونة، وبألذ الوصفات.

مكونات طريقة كرات الباونتي

تتكون طريقة كرات الباونتي من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كوب من السكر.

2 كوب ونصف من جوز الهند المبشور ناعم.

باكيت فانيليا.

كوب من الحليب.

300 جم من الشوكولاتة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة كرات الباونتي بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي:

نحضر حلة، ثم نضيف إليها السكر وجوز الهند المبشور ناعم والفانيليا، ثم نخلطهم جيدا. ثم نضيف الحليب ونخلط جيدا على البارد حتى تتجانس المكونات. ثم نضع الحلة على نار هادئة ونقلب باستمرار حتى يتماسك الخليط. بعد ذلك نرفع الخليط من على النار ونوزعه في صينية ونساويه جيدا. ثم نتركه يبرد بدرجة حرارة الغرفة. ثم نغطي الصينية بكيس بلاستيك ونترك الخليط يبرد في الفريزر لمدة ربع ساعة. ثم نضع الشوكولاتة على حمام مائي ونتركها حتى تذوب. بعد ذلك نخرج الصينية من الفريزر. ثم نشكل خليط جوز الهند إلى كرات صغيرة ومتساوية في الحجم. ثم نضع الكرات في الفريزر لمدة 5 دقائق. بعد ذلك نخرج الكرات من الفريزر، ثم نغمس كل كرة في الشوكولاتة المذابة، ثم نصفيها جيدا من الشوكولاتة الزائدة ونضعها على ورقة زبدة، ثم نتركها حتى تتجمد الشوكولاتة. ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية. ثم نذوب الشوكولاتة المتبقية مرة ثانية إذا تجمدت، ثم نضعها في كيس ونقطع طرفه. ثم نزين الكرات بالشوكولاتة على شكل خطوط. بعد ذلك ندخل الكرات في الثلاجة ونتركهم حتى تتجمد الشوكولاتة. ثم نخرج الكرات من الثلاجة. بعد ذلك نقدم كرات الباونتي في طبق التقديم. وبالهنا والشفا.

فوائد الشوكولاتة

تحتوي الشوكولاتة على فوائد هامة لصحة الإنسان، ومن هذه الفوائد الآتي: