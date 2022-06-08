البامية في الخلاط فكره اغلى من الذهب لو جربتيها مرة مش هتبطلى تعمليها هتبهرك

تختلف أنواع الخضروات المطبوخة مثل البسلة والفاصوليا واللوبيا، ولكن تتربع البامية على عرش أفضل الخضروات المطبوخة وخاصة البامية الويكا، فهي من الأكلات المشهورة في محافظات الصعيد، حيث يتم طهيها بطريقة احترافية ومختلفة عن باقي الخضروات، لذلك يقبل الكثير على طلبها وتناولها، كما إنها من الأكلات المغذية والتي تفيد الجسم، وتعتبر من الأطباق المتنوعة والمختلفة عن باقي أطباق الأكلات المعتادة، لذلك تحرص الأمهات على تحضيرها لأفراد أسرتها، ويبحثن عن طريقة تحضير البامية الويكا، لذلك سوف نوضح لكم طريقة عمل البامية الويكا في المنزل.

مكونات تحضير وصفة البامية في الخلاط

يمكنك تحضير البامية الويكا في المنزل بكل بساطة وبدون تكلفة أو مجهود، كما يمكنك تحضيرها بنفس طعم الجاهزة في مطاعم الصعيد وأفضل بكثير، كما إنها تكون أقل تكلفة بدلا من شرائها من المطاعم، وتتمثل مكونات عمل البامية الويكا في الآتي.

نصف كيلو من البامية المقطعة شرائح.

ربع كيلو من اللحم.

كزبرة مفرومة.

مكعبات من مرقة الدجاج.

ثلاث فصوص ثوم مفروم.

سمنة.

ملح وفلفل أسود.

طريقة تحضير وصفة البامية في الخلاط

تمتاز البامية الويكا بطعم مختلف عن باقي الأكلات، لذا يحرص الكثير على تناولها كوجبة مختلفة ومميزة في الطعم، حيث يمتاز بلونها وطعمها الشهي، كما إنها سهلة التحضير ولا تحتاج إلى مكونات مكلفة، ويمكنك تحضيرها في المنزل من خلال إتباع الخطوات التالية.