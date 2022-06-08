طريقة عمل راني حبيبات بالأناناس بوصفة سهلة وبسيطة لأروع عصير صحي في المنزل

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طريقة عمل راني حبيبات بالأناناس ، بدأ فصل الصيف ومعه تزداد الرغبة إلى تناول المشروبات الباردة والمثلجة من أجل التخفيف من حدة الحرارة التي تنتشر في هذا الفصل، وهذا ما يجعل ربة المنزل تبحث جاهدة عن الطرق المتنوعة والمختلفة لعمل عصائر فريش في المنزل ومن بينها عصير الراني الذي يقوم الجميع بشرائه من الخارج لأنه يعرف باحتوائه على حبيبات من الفاكهة بالإضافة إلى الطعم والمذاق المميز للفاكهة الموضوعة بداخله، ويمكن تحضير عصير راني في المنزل بكل بساطة باستخدام أي نوع مفضل من الفاكهة، سواء كان راني الخوخ أو راني الأناناس حسب النوع المتوفر، وكلاهما يأتي بنتيجة إيجابية كالجاهز تمامًا وبدون أي مكونات إضافية باهظة.
طريقة عمل راني حبيبات بالأناناس
يعد الأناناس نوع من أنواع الفواكه الاستوائية المنعشة التي يكثر استخدامها في فصل الصيف، وهي تتميز بالمذاق الرائع، ويمكن أن تدخل في إعداد المزيد من الحلويات والأكلات والسلطات والعصائر أيضًا نظرًا لفوائدها العديدة على الصحة والجسم، فالأناناس يحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن ويعزز من صحة الإنسان وقدرته على مقاومة الأمراض والعدوى، لأنه يقوي الجهاز المناعي ويساعد في تنظيم الهرمونات التي تسبب الاكتئاب، مما يساعد في تعديل الحالة المزاجية وتحسينها.
ويمكن تحضير راني الأناناس عن طريق إحضار المكونات التالية :
- 400 جرام من الأناناس الطازج.
- 250 ملي من الماء المثلج.
- سكر للتحلية أو عسل نحل حسب الرغبة.
- مكعبات ثلج.
خطوات إعداد راني الأناناس
- يقطع الأناناس ويقشر القشرة الخارجية ويقطع الداخل إلى مكعبات صغيرة لكي يسهل خلطها جيدًا.
- توضع المكعبات مع الماء في الخلاط الكهربائي ومعه الثلج، وتضرب بطريقة جيدًا للغاية حتى تختفي كافة التكتلات.
- تضاف قطع من الاناناس المقطع بشكل صغير للغاية ومن الممكن أيضًا سلقه قبل وضعه في العصير.
- ويقلب الجميع جيدًا للحصول على قطع الفواكه المتواجدة بداخل الراني.
- يحلى عصير راني بالسكر أو العسل حسب الرغبة.
- يصب العصير في أكواب التقديم مع إضافة مكعبات الثلج، وتزيينه بشرائح الأناناس.
- ومن أكثر ما يميز هذا العصير أنه قليل في السعرات الحرارية حيث أنه مناسب للجميع حتى متبعي الحميات الغذائية لأنه يساعد على مد الجسم بالطاقة ويحافظ على النظام الغذائي المتبع.
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