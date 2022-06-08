بأسرار محلات الطورشي.. ملعقة واحدة ضعيها علي مخلل البصل هيفضل مقرمش ومشطشط لحد آخر واحدة

المخلل يحب جميع الناس تناوله بجانب الوجبات، لأنه شئ أساسي لهم، مع العلم أنه يوجد الكثير من أنواع المخلل، ولكن نحن سوف نقدم لكم نوع معين من المخلل وهو البصل، ويوجد بعض الناس يحبون تناول البصل بجانب الطعمية الفول والعيش، والبصل له فوائد عديدة للجسم، وارتفع سعر برطمان البصل في محلات المخلل، ولذلك بدأت معظم النساء بالبحث على جميع وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة طريقة تخليل البصل المخلل في البيت لجودة نظافة البصل، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا.

مكونات تخليل البصل المخلل في البيت

البصل يعتبر مضاد حيوي قوي وفعال، فمعظم الناس المصابون نزلات البرد القوية، يجب عليهم تناول بصلة متوسطة من البصل يوميا، أما إذا كان البصل صغير الحجم يمكن تناول عدد 2 بصلة منه، والآن سوف نقدم. لكم مكونات تخليل البصل:

كيلو من البصل الأبيض صغير الحجم.

ملعقة ونصف من الخل الأبيض.

ملعقة ونصف من الملح.

ملعقة من السكر.

ورق لورا.

طريقة تحضير البصل في البيت مثل المحلات بكل سهولة

نحن قدمنا مكونات كيلو واحد من البصل، ولكن أنتم لديكم القدرة على مضاعفة الكمية في حالة إذا كان عدد أفراد الأسرة كبير، أما في حالة عدد الأفراد الأسرة صغير، أو أنه يوجد شخص في الأسرة لا يحب تناول المخلل، مع العلم لو أنهم عرفوا فوائد تناول البصل المخلل لن يتوقفوا عن تحضيره مطلقا، كما يوجد بعض الأشخاص ليس لديهم الشهية في تناول الوجبات ولكن بمجرد وضع طبق مخلل البصل يعمل كفاتح للشهية لهم ويقومون بتناول الطعام، ونحن سوف نقدم لكم خطوات التحضير: